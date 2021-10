Élections fédérales de 2023 – Les trois scénarios pour le nouveau Conseil fédéral Si aucune démission n’intervient d’ici les élections, le renouvellement du gouvernement pourrait se faire en douceur. Sauf si… Arthur Grosjean

La photo officielle 2021 du Conseil fédéral. Chancellerie fédérale suisse

La France n’est pas la Suisse. Alors que chez nos voisins se déroule en ce moment une campagne présidentielle tapageuse pour choisir un(e) chef(fe) de l’État en avril 2022, en Suisse l’élection du Conseil fédéral se mitonne en toute discrétion dans les antichambres des partis jusqu’au renouvellement de décembre 2023.

Le gouvernement de coalition suisse, qui est élu non par le peuple mais par les 246 grands électeurs de l’Assemblée fédérale, devrait être reconduit quasi intégralement. Mais il subsiste une inconnue avec la montée des forces écologistes qui frappent de plus en plus fort à la porte du gouvernement.