Un été au zénith (13/41) – Les trois soleils de Lavaux, une merveille si fragile Les murs du vignoble, dont la chaleur constitue l'un des «soleils» avec l'astre et le reflet du lac, sont préservés grâce à la vente du vin. Or, celle-ci subit une forte concurrence.

Avec ses trois soleils – le vrai, l’autre reflété par le lac et le troisième emmagasiné dans les murs de pierre –, Lavaux (ici Grandvaux) est un lieu unique au monde. Laurent de Senarclens

C’est un triptyque extraordinaire. Comme si ce paysage avait été façonné pour créer des conditions spécialement favorables à la viticulture. Avec ses trois soleils – le vrai, l’autre reflété par le lac et le troisième emmagasiné dans les murs de pierre –, Lavaux est un endroit unique. Et son vin est le fruit ultime de cette triple conjonction. Or sa vente, qui permet d’entretenir les 450 kilomètres de murs en pierre et les 10’000 terrasses, est mise à mal par une forte concurrence.

Une opération de soutien au vignoble: Montreux-Vevey Tourisme lance une cuvée 2022 de vin d’Épesses, avec une étiquette illustrant les trois soleils de Lavaux. Ici à Grandvaux, Blaise Duboux, vigneron à Épesses (à g.), et Grégoire Chappuis (à dr.), directeur marketing de MVT, entourant Vincent Bailly, directeur de Lavaux Patrimoine mondial. Laurent de Senarclens

«Le vin de Lavaux, qui a transcendé les âges depuis le XIe siècle, n’a pas la place qu’il mérite aujourd’hui dans l’acte d’achat des consommateurs, estime Vincent Bailly, directeur et gestionnaire du site Lavaux Patrimoine mondial. Son prix de vente couvre de moins en moins les frais engendrés par l’entretien des murs. Ce produit d’une noblesse absolue souffre d’un manque de visibilité de l’ensemble du labeur nécessaire pour le produire.»

Dans son roman, le «Passage du poète» (1923), Ramuz laisse à son personnage Bovard le soin d’exprimer ce qu’est ce vignoble désormais classé au Patrimoine mondial, une sorte de quintessence: «Le bon Dieu a commencé, nous, on est venu ensuite et on a fini… Le bon Dieu a fait la pente, mais nous, on a fait qu’elle serve, on a fait qu’elle tienne, on a fait qu’elle dure: alors est-ce qu’on la reconnaîtrait seulement à présent?»

À l’intérieur de cet espace, résultat d’un savant équilibre, le vigneron de Lavaux s’est forgé une place centrale, entre ciel, terre et lac, à la confluence des «trois soleils», un microclimat dont profitent les nectars du cru. Ces «trois soleils» seraient une expression populaire récente, datant des années 50, peut-être née dans la mouvance culturelle engendrée par le poète et chansonnier Jean Villard, «Gilles». «C’est souvent ce qui est utilisé pour décrire Lavaux, commente le vigneron Blaise Duboux. Il n’existe pas beaucoup de vignobles en terrasse face à un lac, les pieds dans l’eau. La Côte n’a pas de terrasse, le Chablais n’a pas de lac et le Valais non plus.» «Cette expression donne une lecture très intelligible pour la compréhension de ce patrimoine vivant, ajoute Vincent Bailly. Étonnamment, il n’existe quasi pas d’écrits à ce sujet.»

Les feuilles, ces panneaux solaires

À Lavaux, il y a d’abord le soleil, celui du ciel, l’ensoleillement direct, source d’énergie intarissable et indispensable à la croissance de la vigne. «Les feuilles jouent le rôle de panneaux solaires permettant de créer de la sève, relève Blaise Duboux. Cela grâce à l’énergie provenant de la photosynthèse puis diffusée dans toute la plante pour sa croissance. Elle s’ajoute à l’autre sève, minérale, montant de la terre, qui sert particulièrement bien notre chasselas, révélateur de terroir par excellence.» À Lavaux, la qualité des vins s’explique par les soins qui leur sont apportés, mais aussi par les conditions géologiques et par un microclimat favorisé par l’exposition, la pente et la proximité du Léman.

«S’il n’y a plus de mur, l’ensemble du vignoble termine dans le lac. C’est la composante qui permet de maintenir l’intégrité globale du site.» Vincent Bailly, directeur de Lavaux Patrimoine mondial

Il y a donc ensuite le lac, régulateur de température. «C’est l’élément très vaudois du triptyque, qui a la capacité de pondérer les extrêmes, d’être rond, arrangeant, redistribuant à la fois de la chaleur et du frais, en contraste avec les murs, illustre Vincent Bailly. Il s’agit d’un élément liant, contribuant à ce climat très particulier et servant les intérêts du vignoble. Cela pour autant que le climat ne devienne pas incontrôlable. Et que, par conséquent, ce plan d’eau ne devienne un jour une menace.»

Mais ces jours, le Léman, au cœur d’une opération de promotion de Montreux-Vevey Tourisme, jette encore davantage de lumière sur Lavaux. L’organisme touristique de la Riviera et de Lavaux lance une cuvée de vin d’Épesses 2022, dont l’étiquette montre les «trois soleils». «Nous voulons mettre en avant le savoir-faire ancestral des vignerons de ce vignoble», explique Grégoire Chappuis, directeur marketing.

Un enjeu majeur

Il y a enfin les murs et les terrasses, véritables fortifications construites pour tenir le vignoble et en garantir la capacité productive. «C’est la composante rassurante qui permet de maintenir l’intégrité globale du site, préservant encore la vigne du gel, qui redistribue cette énergie le soir après l’avoir capté, commente Vincent Bailly. C’est, en somme, la générosité du mur qui engrange et qui redistribue.» Grâce à ces constructions très spécifiques, Lavaux compte aussi nombre de vignes de treille. Certains vignerons font un encépagement différencié à proximité immédiate de ces murets.

«Il n’existe pas beaucoup de vignobles en terrasse face à un lac, les pieds dans l’eau.» Blaise Duboux, vigneron

«L’entretien de ces éléments d’architecture viticole représente néanmoins un travail titanesque pour la vitiviniculture, souligne Vincent Bailly. Le vignoble donne l’impression d’être sédimenté, mais ce n’est pas le cas: les murs travaillent, subissent les affres du temps.» En 2021, il a plu énormément. Les terrasses se sont gonflées d’eau, faisant pression sur les murs. En 2022, année très sèche, l’eau et les sols se sont rétractés, ouvrant des failles. Et les premières pluies d’automne ont ensuite tapé dans les murs, fragilisant encore ces éléments structurels.

Ce sont actuellement 150 à 160 familles vigneronnes qui sont pleinement actives dans la préservation de ce réseau de murs. «Le maintien de ces ouvrages est incroyablement complexe et totalement sous-estimé par les personnes qui, à l’heure d’acheter du vin, n’ont pas conscience de cet enjeu majeur. S’il n’y a plus de murs, l’ensemble du vignoble termine dans le lac. Et l’ensemble de tout ce qui a été construit depuis mille ans est perdu. Acheter des vins à Lavaux, c’est contribuer directement à la préservation d’un patrimoine.»

Un millésime solaire pour l’année la plus chaude L’année 2022 a été la plus chaude de tous les temps. Le vin de Lavaux, fruit ultime de cette terre gorgée de soleil, en a particulièrement bénéficié. C’est un «millésime solaire». Qu’est-ce que cela signifie? «L’influence du soleil a été particulièrement importante sur la maturité du raisin et donc sur sa concentration en sucre et sa teneur en alcool, explique Blaise Duboux, vigneron à Épesses… Mais, avec ce fort rayonnement solaire qui survient lorsque la lumière reste longtemps et qu’il ne pleut pas, la maturité des anthocyanes (colorants naturels des feuilles, des pétales et des fruits) donne une couleur au raisin qui influence la couleur du vin. Pour ce millésime solaire 2002, on a ainsi des vins qui sont plus colorés, plus dorés. Le rayonnement et la chaleur du soleil contribuent tous deux à la génération de ce sucre. Toutefois, sans la lumière, on n’aurait pas la même qualité de photosynthèse, ni la même maturité. Car la lumière est aussi importante pour tous les tissus qui composent le grain de raisin.» La lumière solaire permet non seulement de catalyser de l’énergie dans la plante, mais elle est aussi réparatrice, à entendre le vigneron: «Le soleil est un cicatrisant, une sorte de médicament, à petite dose évidemment. Car si le rayonnement solaire est trop violent, il brûle. Il permet ainsi de cicatriser des plaies sur un végétal, par exemple grêlé. Le soleil est encore bénéfique contre le mildiou: si la température dépasse les 30 degrés, on parle de température létale pour le mildiou. Par ailleurs, les vignerons ont utilisé de la fleur de soufre pour lutter contre l’oïdium, un autre champignon. Or, cette fleur de soufre est constituée de cristaux, qui vont se sublimer, passer de l’état solide à l’état gazeux, grâce au soleil et à la luminosité. On a vraiment besoin du soleil pour plein de raisons dans la vigne.» Le millésime 2022 a été marqué par des températures élevées, de faibles précipitations, l’absence de gel et de grêle, qui ont favorisé une vendange quantitative et qualitative. Même si la chaleur et le manque de pluie ont un peu malmené les plantes et réduit la taille des baies de raisin, ils ont entraîné une concentration des arômes, gage de qualité. Au total, le canton de Vaud a encavé 27 millions de litres, contre 19 en 2021 (+42%), année marquée par de fortes pluies.

