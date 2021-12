Saut à skis – Les trois Suisses passent la rampe à Garmisch Killian Peier, Gregor Deschwanden et Simon Ammann participeront samedi au traditionnel concours du Nouvel-An de Garmisch-Partenkirchen, la 2e étape de la Tournée des Quatre Tremplins. Sport-Center

Killian Peier retrouve le top 10. AFP

Tous classés dans le top 15 à Oberstdorf pour la coup d'envoi de la prestigieuse compétition austro-allemande, les Suisses tenteront à nouveau leur chance samedi au sein des 50 meilleurs sauteurs issus des qualifications. Killian Peier a pris la 10e place avec un bond à 133 mètres, Gregor Deschwanden a fini 25e avec un saut à 129 mètres, tandis que Simon Ammann n'a pu faire mieux que 33e, lui dont l'envol a été mesuré à 126 mètres.

Peier, qui voudra faire mieux que son 15e rang d'Oberstdorf, sera opposé au Polonais Andrzej Stekala samedi, lors de la première manche qui se déroulera de nouveau en K.O. system (les vainqueurs des 25 duels sont qualifiés en 2e manche et les 5 «meilleurs perdants» sont repêchés). Deschwanden aura les faveurs de la cote face au Russe Evgenii Klimov, qui a réussi exactement le même résultat (122,6 pts) que lui vendredi. Ammann, lui, devra faire fort pour essayer de sortir l'Autrichien Daniel Huber.

La qualification a été remportée par le surprenant allemand Markus Eisenbichler, qui en a profité pour encaisser les 3200 francs de prime promis au vainqueur de ce galop d'essai. D'un saut à 137 mètres, il a devancé pour son plus grand bonheur le grand favori japonais Ryoyu Kobayashi (134 m) et l'Allemand Karl Geiger (135,5 m), le leader du classement général de la Coupe du monde. Le plus grand bond de la journée, réalisé avec un rare vent de face, a une nouvelle fois été l'oeuvre du Polonais Piotr Zyla (138,5 m).

