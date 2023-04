Campagne de prévention – Les trottinettes électriques doivent rouler sur la route, pas sur les trottoirs La police vaudoise lance différentes actions pour rappeler les règles de bonne conduite pour les utilisateurs de e-trottinettes.

Le nombre d'accidents graves en trottinette électrique est en augmentation (Image prétexte). KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

La police vaudoise et ses homologues communales lancent une campagne de prévention à l’intention des utilisatrices et utilisateurs de trottinettes électriques. Disséminées sur tout le territoire cantonal, environ 1600 affiches jaunes et noires rappellent les consignes à respecter. Au menu également: des actions sur le terrain et des messages de prévention sur les réseaux sociaux.

La campagne «Trottinez sur la route» a débuté le 10 avril, pour une durée d’un mois. Elle cible ceux qui circulent en trottinette électrique ainsi que les vendeurs de ces engins afin qu’ils puissent renseigner leurs clients de manière adéquate, note mardi la police.

Pour rappel, pour rouler en trottinette électrique il faut être âgé de 14 ans si on détient un permis de conduire M (cyclomoteur) ou G (tracteur), sinon il faut avoir au minimum 16 ans. La vitesse ne doit pas dépasser les 20 km/h et il faut emprunter la route ou une piste/bande cyclable, mais pas le trottoir.

Trois décès en Suisse

Le port du casque est recommandé, mais pas obligatoire. Il est en outre conseillé de porter des habits clairs, un gilet de sécurité ou des éléments réfléchissants, ce qui améliore la sécurité. Enfin, bien sûr, respecter les règles de circulation.

De plus en plus de personnes utilisent des trottinettes électriques, ce qui entraîne une hausse des accidents. En 2022, trois personnes ont perdu la vie en Suisse, et 114 ont été grièvement blessées, selon les derniers chiffres disponibles. L’année précédente, il n’y avait pas eu de mort et 89 blessés graves.

