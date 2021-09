Santé mentale – Les troubles mentaux écourtent la durée de vie Une vaste étude menée au Danemark a montré que l’espérance de vie des personnes atteintes dans leur santé psychique était raccourcie de cinq à dix-sept ans. En Suisse, une surmortalité de cette population a aussi été constatée. Explications. Yseult Théraulaz

Les malades atteints de troubles psychiques sont moins actifs et se nourrissent moins bien. Digital Vision/Getty Images

Les spécialistes de la santé mentale le savent: leurs patients atteints de troubles psychiques ont une espérance de vie raccourcie. Une étude menée au Danemark1 sur plus de 7 millions d’habitants a permis de chiffrer ce phénomène et a démontré que les personnes souffrant d’une combinaison de plusieurs troubles mentaux voyaient leur vie écourtée de cinq à dix-sept ans.

De tels résultats, inédits de par l’ampleur de l’étude, ne surprennent toutefois pas les spécialistes suisses. «Ces travaux confirment à quel point la combinaison de plusieurs troubles mentaux entraîne une surmortalité, explique Martin Preisig, professeur au Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV). Nous savions déjà que les personnes présentant certains troubles psychiques (psychoses, troubles de l’humeur, consommation de substances psychoactives, principalement) étaient plus à risque de souffrir d’autres maladies, comme des problèmes cardiovasculaires, certains types de cancer, des pathologies des reins, entre autres, et que cela a un impact sur la longévité. Le suicide est aussi un facteur qui entre en ligne de compte, mais il n’est clairement pas la cause principale.»