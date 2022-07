Guerre en Ukraine – Les troupes russes tirent 50 000 obus par jour L'armée russe met l'Ukraine à feu et à sang avec sa puissance de feu. Un ensemble de données montre désormais comment l'armée de Poutine procède. Sebastian Broschinski Dominik Balmer

Selon le journal «Kyiv Independent», l'armée russe a tiré plus de 2800 missiles à courte et longue portée sur des cibles en Ukraine depuis le début de l'invasion, le 24 février. On estime que 50 000 obus d'artillerie s'y ajoutent actuellement chaque jour. C'est ce qu'affirme Niklas Masuhr, analyste en stratégies militaires au Centre pour la politique de sécurité de l'EPFZ. Chaque jour, 150 soldats et personnes civiles ukrainiens meurent sous ce déluge de feu.