Sorties cinéma – «Les Tuche 4», «West Side Story»: quels films aller voir cette semaine?

«Les Tuche 4», pas touche au Père Noël

Jean-Paul Rouve, scénariste et acteur des «Tuche» depuis 2011, un succès crescendo qui ne devrait pas se démentir au quatrième épisode. MARINE DANAUX SILENZIO/PATHE FILMS

Après Monaco, les States et l’Élysée, les Tuche festoient à la maison pour Noël. Et pour corser ce quatrième épisode si longtemps retardé pour cause sanitaire, la tribu invite «ce con de Jean-Yves», soit le beau-frère du patriarche Jeff, époux de la sœur jumelle de Cathy. La bisbille familiale se corse d’intérêt capitaliste, la méchante patronne de l’intrus voulant piquer le jouet inventé par les habitants de Bouzolles pour le vendre par internet.

Autour d’un trio d’acteurs chevronnés, soit Michel Blanc, Jean-Paul Rouve et Isabelle Nanty à double, gravitent les suspects habituels, un Berléand venant piquer la curiosité avec un zeste de poésie bienvenue. Pour le reste, c’est humour gras double, façon frites sauce Banzaï, décontraction maximale malgré la grande sœur enceinte jusqu’aux yeux et le benêt de service, esprit franchouillard céleste puisque c’est Noël.

Le premier tome stupéfiait, le deuxième amusait, le troisième vraiment halluciné emportait vers des sommets d’humour absurde. Le quatrième laisse tiède malgré la chaleur des retrouvailles. Bref le spectateur pourra se sentir comme le Ravi de la crèche.

Note: ** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Les Tuche 4» Afficher plus Réalisateur: Olivier Baroux

Avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Michel Blanc

Franchouillardise (France, 101’)

«West Side Story», trop appliqué pour emballer

Une extraordinaire féerie postmoderne pour les uns, un remake léché pour les autres. DR DISNEY

Spielberg n’est pas un cinéaste de remakes. Il n’est pas davantage un spécialiste de la comédie musicale. C’est donc avec une attention particulière qu’il faut regarder ce «West Side Story», qui tient surtout de la réappropriation.

En 1961, «West Side Story» s’apparentait du reste déjà à une relecture. Celle-ci était double. Évocation d’une nostalgie liée aux années 50 avec l’apparition de rivalités entre bandes et territoires qui étaient au fond des affrontements racistes, entre première et deuxième générations d’immigrés. Et en second lieu, le drame puisait à son tour dans la tragédie élisabéthaine, se donnant comme une transposition du «Roméo et Juliette» de Shakespeare.

Tout cela fait beaucoup. Mais le métrage de Spielberg, en collant davantage à la trame originelle, plus clanique que sentimentale pour faire bref, opère en réalité une synthèse de toutes ces étapes. Le souffle qui en émane est trompeur. L’énergie qui se dégage du film, forcément palpable dans la version de 1961, peut-être pour des questions musicales, témoigne d’une vitalité propre au metteur en scène des «Indiana Jones», touche-à-tout que rien ne semble épuiser. On constatera d’ailleurs avec bonheur qu’il ne se retranche pas derrière une mécanique bien huilée avec cette efficacité technique formant sa signature.

Une énergie cinématique indéniable qui crée une atmosphère confortable pour le spectateur tout autant qu’un air de déjà-vu. DR

Le contexte de ce «West Side Story» reste celui des années 50, des bandes d’ados, ici Jets contre Sharks, telles que les «teen movies» aiment à les représenter, sentiment accentué par le relatif anonymat d’un casting sans stars et la sagesse d’une réalisation qui copie parfois le métrage dont elle s’inspire. D’où un sentiment de confort. Le film ne quitte guère le terrain de la réadaptation polie, se risquant parfois, le temps de quelques plans, dans des zones plus turbulentes. Mais s’agit-il d’un défaut? Nullement. Car Spielberg n’allait pas non plus tout détruire pour tout reconstruire à l’envers.

Tout cela est parfaitement digéré et accompli. Le film ne fera sans doute pas l’unanimité, mais suscitera le débat, ce qui manque trop souvent sur ce type de produits.

«West Side Story» Afficher plus Réalisateur: Steven Spielberg

Avec Ansel Elgort, Rachel Zegler

Remake (USA, 156’)

«Lingui», quand les femmes se tiennent par les liens sacrés

«Lingui», une histoire d’avortement au Tchad, un problème d’une actualité brûlante. DR TRIGON

Au Tchad, Maria est chassée du lycée quand elle se trouve enceinte. Mais sa mère, prise au piège jadis comme elle, décide de l’aider à avorter. Un chemin de croix pour ces femmes unies par les liens sacrés, ces «lingui» qui les font défier la loi et la religion. Présenté au dernier Festival de Cannes, un film qui cogne dans la réalité contemporaine et dénonce, nécessaire.

«Lingui, les liens sacrés» Afficher plus Réalisateur: Mahamat-Saleh Haroun

Avec Achouackh Abakar Souleymane, Rihane Khalil Alio, Youssouf Djaoro, Briya Gomdigue

Drame (Tchad, 87’)

«L’événement», autre film sur l’avortement

Créditée comme coscénariste, Anamaria Vartolomei, saluée à la Mostra de Venise, donne à «L’enlèvement» toute sa grâce désespérée. DR

La romancière Annie Ernaux racontait son avortement clandestin en 1963 avec une sécheresse clinique sidérante. La réalisatrice Audrey Diwan adhère à cette exposition sans pathos, servie par une comédienne à la folle précision, Anamaria Vartolomei. Seule dans sa détermination farouche, Anne la rebelle défie le patriarcat sans autre victoire que de s’en émanciper. Lion d’or au dernier festival de Venise.

«L’événement» Afficher plus Réalisatrice: Audrey Diwan

Avec Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet Klein

Journal intime (France, 100’)

«Les magnétiques», chronique des années Mitterrand

En 1981, Jérôme, DJ post-punk, veut croire à une nouvelle ère quand François Mitterrand est élu président de la République. DR

En mai 1981, la jeunesse exulte dans la France de Mitterrand. Jérôme, DJ post-punk, s’enthousiasme, alors que Philippe, plus sceptique, doute, bientôt enrôlé dans l’armée, amouraché de la petite amie de son aîné. Une reconstitution trop sage d’une époque qui l’était moins.

«Les magnétiques» Afficher plus Réalisateur: Vincent Maël Cardona

Avec Thimotée Robart, Marie Colomb

Chronique (France, 98’)

«Don’t Look Up», drôle et terrifiant

Adam McKay a écrit les personnages de ces deux astronomes que personne ne croit, avec les comédiens Leo DiCaprio et Jennifer Lawrence en tête. DR

Écrit pour Jennifer Lawrence et Leo DiCaprio, cette comédie sur deux astronomes qui annoncent en vain l’apocalypse, croule sous les stars. Et brille par la pertinence de son propos… Cet «Armageddon sur le mode absurde» signé Adam McKay, élève du documentariste Michael Moore et brillant cinéaste du réel, pose en critique cinglante de la culture des réseaux sociaux, à l’ère des «fake news», des théories du complot et des jugements à l’emporte-pièce. À voir sur grand écran, et dès le 15 décembre sur Netflix.

«Don’t Look Up» Afficher plus Réalisateur: Adam McKay

Avec Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence

Farce (USA, 145’)

Cécile Lecoultre, d'origine belge, diplômée de l'Université de Bruxelles en histoire de l'art et archéologie, écrit dans la rubrique culturelle depuis 1985. Elle se passionne pour la littérature et le cinéma… entre autres! Plus d'infos Pascal Gavillet est journaliste à la rubrique culturelle depuis 1992. Il s’occupe principalement de cinéma, mais il lui arrive aussi d’écrire sur d’autres domaines. En particulier les sciences. A ce titre, il est également mathématicien. Plus d'infos @PascalGavillet

