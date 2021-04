Au plat, durs, en omelette… – Les œufs, faut pas abuser d’eux Tour à tour craint ou plébiscité, l’œuf a des qualités nutritives incontestables. Pourtant, sa réputation est régulièrement entachée de soupçons quant à son innocuité sur notre santé. Et l’étau semble se resserrer. Explications. Laetitia Grimaldi , Planète Santé

Une récente étude américaine établit qu’une consommation élevée d’œufs, très riches en cholestérol, est associée à un risque accru d’incident cardiovasculaire et de mortalité précoce. Unsplash/Sarah Shull

Au plat, à la coque, durs ou en omelette, consommés seuls ou incorporés à des quiches, cakes ou biscuits, les œufs sont partout, ou presque. Et leurs vertus sont indéniables. Excellente source de protéines, ils sont également riches en acides gras insaturés (les fameuses «bonnes graisses») et en vitamines. Dans le détail, deux œufs apportent 10 g de protéines (soit l’équivalent d’un steak de 120 g ou un filet de poisson de 150 g).

Côté vitamines, «ils couvrent 50% de nos besoins quotidiens en vitamine K, 40% en vitamine D, 30% en vitamine A, 20 à 25% en vitamines B2, B5 et B6 et 10 à 20% en vitamine E, rappelle Maria Lena Enz, diététicienne chez Team nutrition et membre de l’Antenne des diététiciens genevois (ADiGe). Une composition nutritive impressionnante qui a fait de cet aliment pratique et peu coûteux un incontournable».