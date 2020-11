Football – Les Ukrainiens envoyés en quarantaine! Quatre éléments de plus de la délégation ukrainienne ont été contrôlés positifs au Covid-19. Le médecin cantonal a envoyé l’équipe en quarantaine et le match de Ligue des Nations contre la Suisse devrait être annulé. Robin Carrel, Lucerne

Tout va bien en revanche côté suisse. KEYSTONE

La semaine dernière, Yarmolenko, Tsygankov, Sydorchuk et Kovalenko avaient quitté la sélection des «Bleus et Jaunes» à cause du coronavirus. Pareil pour Makarenko, Sobol et Riznyk en arrivant en Suisse. Mardi matin, après un nouveau round de tests PCR, les joueurs Malinovsky, Kryvtsov et Junior Moraes, ainsi que le préparateur physique Bashtovy, ont été à leur tour testés positifs au Covid-19.

Le cas des trois derniers est particulier, puisque ces hommes avaient déjà contractés la maladie dans un passé récent. L'Ukraine a demandé à l'UEFA de pouvoir tout de même aligner face à l’équipe de Suisse Kryvtsov et Junior Moraes, car au bénéfice d'anticorps. L'organisation continentale a accepté, mais les autorités lucernoises ne l'ont pas vu du même œil.

Tout ce petit monde était encore en négociations mardi et une réunion a eu lieu à 11 heures. Le médecin cantonal lucernois a finalement décidé de mettre toute la sélection ukrainienne en quarantaine dans son hôtel des rives du Lac des Quatre Cantons. La partie prévue à 20h45 à la Swissporarena devrait ainsi être annulée, car on voit mal comment de nouveaux internationaux – les M21, par exemple, qui doivent recevoir le même jour l’Irlande du Nord à 17h30 - pourraient arriver à temps sur place pour que la rencontre puisse être jouée.

«Si le match ne peut être déclaré forfait, le résultat du match sera décidé par tirage au sort.» Site de l’UEFA.

A l’instar de ce qu’il s’était passé pour la rencontre entre la Roumanie et la Norvège du week-end dernier (les Scandinaves avaient été interdits de voyager par les autorités de leur pays), l'affaire sera soumise à l'Instance de contrôle, d'éthique et de discipline de l'UEFA, pour qu'une décision soit prise conformément aux règles spéciales applicables aux matches des compétitions des équipes nationales de l'UEFA.

Dans ces fameuses «règles spéciales applicables aux matches des compétitions des équipes nationales de l'UEFA», il est dit au point No 3 que «l'association nationale responsable du fait que le match ne se déroule pas ou ne se joue pas dans son intégralité sera déclarée perdue par l'Instance de contrôle, d'éthique et de discipline de l'UEFA, à moins que cette dernière ne parvienne à la conclusion que les deux équipes ou aucune ne sont responsables du fait que le match ne se déroule pas ou ne se joue pas dans son intégralité, ce qui signifie que le match ne peut être déclaré forfait. Si le match ne peut être déclaré forfait, le résultat du match sera décidé par tirage au sort (c'est-à-dire victoire 1-0, défaite 0-1 ou match nul 0-0) réalisé par l'Administration de l'UEFA.»

L’avenir de la troupe de Vladimir Petkovic dans l’élite de la Ligue des Nations est donc, peut-être, dépendante d’un tirage au sort! L’ASF, elle, a indiqué être dans l’attente de la décision de l’UEFA.