Les sirènes sont testées annuellement dans toute la Suisse chaque premier mercredi du mois de février. VQH/Archives

Comme chaque premier mercredi du mois de février, le test annuel des sirènes aura lieu ce mercredi de 13 h 30 à 16 h 30 au plus tard. Cette année, en raison de la guerre en Ukraine, plusieurs messages de prévention ont été adressés au public, notamment en ukrainien, afin de ne pas provoquer d’inquiétude auprès d’une partie de la population.

Sur les réseaux sociaux

«Nous voulons éviter de susciter un vécu douloureux au sein de cette population», explique Tania Bonamy, chargée de communication au Service vaudois de la sécurité civile et militaire. L’Office fédéral de la protection de la population (OFPP) a mis les informations en langue ukrainienne à disposition des cantons. Celles-ci précisent principalement que ce test des sirènes est un simple contrôle de fonctionnement. Et qu’il n’y a pas de danger imminent.

La Protection civile et la police cantonale vaudoise ont rédigé une information spécifique sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Le message est aussi relayé par des écoles et des services de santé. Le réseau d’alarme vaudois est composé de 451 sirènes fixes et 208 sirènes mobiles, auxquelles s’ajoutent des moyens d’alarme par téléphone pour les personnes vivant dans des maisons isolées.

Les sirènes demeurent le meilleur moyen de transmettre rapidement l’alarme à l’ensemble de la population. En cas de défaillance décelée lors du test, le Service de la sécurité civile et militaire planifie les réparations nécessaires.

Le test permettra aussi de contrôler les canaux d’Alertswiss, une application qui compte actuellement 1,8 million d’utilisateurs, soit 20% de la population de la Suisse. En complément des sirènes, Alertswiss a pour but d’améliorer la préparation personnelle en cas de catastrophe ou de situation d’urgence, par le biais de deux canaux, un site internet et une application mobile, qui seront également inclus dans le test des sirènes.

