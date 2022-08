Un pas vers l’intégration – «Les Ukrainiens veulent un logement et un travail» Une association créée par la diaspora soutient ceux qui ont fui la guerre. Elle les accompagne vers plus d’indépendance. Raphaël Ebinger

Comme cette famille de réfugiés qui a trouvé une maison à Pully, des milliers d’Ukrainiens cherchent un peu plus d’indépendance. United for U est là aussi pour ça. Jean-Christophe Bott/KEYSTONE

Réunir 2600 bénévoles en moins de six mois: le succès de United for U (avec un «U» comme Ukraine) a de quoi faire des envieux dans le monde associatif. Créée le 25 septembre par une poignée de représentantes de la diaspora russo-ukrainienne, elle se démène avec beaucoup d’énergie pour apporter une aide concrète et réfléchie à la population qui fuit la guerre. Et lui permettre de gagner en indépendance dans un pays dans lequel son séjour devrait durer. Un défi à la taille de la solidarité qui anime les volontaires.