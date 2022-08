Biens immobiliers d’exception – Les ultra-riches accros aux résidences trophées Les biens exceptionnels rendent-ils leurs propriétaires plus admirables? On peut le croire au vu des sommes stratosphériques que certains dépensent pour acheter des résidences hors pair, partout dans le monde. Patricia Meunier

Un penthouse à Miami vendu 170 bitcoins, soit près de 7 mios de $ au moment de la transaction. PHOTOSTETIC.COM/BARNES

Des voitures plus rares, des yachts plus gros, des bijoux plus clinquants pour paraître plus fort, plus puissant, plus désirable encore… la liste des biens trophées convoités par les ultra-riches semble à la hauteur de leur appétit de reconnaissance, sans limite. L’immobilier n’y échappe pas: vue sur la tour Eiffel ou la place des Vosges, à Paris, fenêtres donnant sur Manhattan ou Central Park, à New York et, plus près de nous, coup d’œil panoramique sur le jet d’eau genevois, accès direct au Léman ou appartement dominant les quais sont des musts.