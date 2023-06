Crise immobilière – Les universités peinent à loger leurs étudiants L’UNIL et l’EPFL lancent une grande campagne pour trouver au moins 600 chambres à louer d’ici à la rentrée. Marie Maurisse

En 2020, le loyer moyen d’une chambre proposée sur le site dédié de l’UNIL et de l’EPFL atteignait les 775 francs. Un prix trop élevé, estiment les institutions. Getty Images/iStockphoto

En septembre prochain, plus de 6000 jeunes effectueront leur première rentrée sur les campus de l’Université de Lausanne (UNIL) et de l’EPFL. Au moins un quart d’entre eux cherche désespérément un logement. Une plateforme dédiée, gérée par les deux institutions, recense toutes les annonces disponibles. Mais depuis 2020, probablement à cause de la pandémie de Covid-19, leur nombre a chuté de 35%, donnant lieu à une véritable pénurie.