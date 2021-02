Polémique sur l’islamo-gauchisme – Les universités sont-elles noyautées par le militantisme? Depuis deux semaines, les universitaires français se déchirent sur la question de savoir si l’islamo-gauchisme est une menace pour la liberté académique. Explications. Alain Rebetez

La polémique sur l’islamo-gauchisme a fait la une de plusieurs grands journaux français ces dernières semaines. DR La polémique sur l’islamo-gauchisme a fait la une de plusieurs grands journaux français ces dernières semaines. DR La polémique sur l’islamo-gauchisme a fait la une de plusieurs grands journaux français ces dernières semaines. DR 1 / 6

La France a l’art de s’enflammer pour des mots et de s’abîmer dans des querelles linguistiques où la violence des invectives n’a d’égal que la subtilité lexicale. La dernière de ces tempêtes s’est levée il y a deux semaines, dimanche 14 février, lorsque la très effacée ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Frédérique Vidal, a évoqué dans une interview sur CNews le problème de l’islamo-gauchisme dans les universités. Depuis, l’orage tonne et ne s’est toujours pas apaisé.

Mais qu’a-t-elle dit? Invitée par Jean-Pierre Elkabbach à réagir à un titre du «Figaro», «Comment l’islamo-gauchisme gangrène les universités», elle a répondu ceci: «Moi, je pense que l’islamo-gauchisme gangrène la société dans son ensemble et que l’université n’est pas imperméable. (…) Ce que l’on observe, c’est que des gens peuvent utiliser leur titre et l’aura qu’ils ont (…) pour porter des idées radicales ou militantes.» Puis dans la foulée, elle a annoncé qu’elle demanderait au CNRS de faire une enquête «de manière à distinguer ce qui relève de la recherche académique de ce qui relève du militantisme».