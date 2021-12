Festival à Lausanne – Les Urbaines soufflent leurs bougies en attendant Noël La manifestation dévolue à la création émergente s’étoile une fois de plus dans toutes les directions et tous les genres. Aperçu de la 25e édition. Boris Senff

La Zurichoise Lara Dâmaso s’intéresse aux vibrations émises par le corps dansant et chantant. À l’Espace Amaretto, samedi et dimanche. DR

La jeunesse n’a plus d’âge… Déjà un quart de siècle au compteur pour le festival lausannois des Urbaines qui persévère à faire le pari d’une perpétuelle nouveauté, s’ingéniant à présenter lors de chacune de ses éditions des artistes inédits, émergents et donc le plus souvent issus de la dernière génération de créateurs. Autant dire que la manifestation ambitionne d’œuvrer dans le jamais-vu le jamais-entendu, même si cette inclinaison même la fait pencher du côté de genres et de styles qui épousent des tendances récurrentes comme la performance ou le DJing déviant.

Double gageure donc, pour les codirecteurs Ysaline Rochat et Samuel Antoine, de trouver continuellement du sang neuf sans pour autant tomber dans l’ornière d’une trop grande orthodoxie de la création contemporaine. À parcourir le programme de cette 25e édition, c’est plutôt le second danger qui guette mais, à vouloir dégager les lignes émergentes, il est difficile d’y échapper, voire peu souhaitable si l’on veut témoigner des préoccupations actuelles des jeunes artistes.

Embûches covidiennes

Mais le danger le plus imminent n’a pour l’heure rien à voir avec de quelconques considérations esthétiques. La tourmente Covid menace et a même déjà frappé. Deux annulations découlent de l’imposition de quarantaine aux artistes en provenance des pays avec variant placés sur la liste de l’OFSP. Le musicien égyptien Abosahar et Korallia Stergides de Londres, qui proposait un spectacle mobile dans Lausanne, en font déjà les frais. D’autres annulations pourraient encore suivre… Les espaces clubs de Sévelin 36 et de La Fièvre, près du skatepark, risquent aussi de trinquer, mais seulement en position assise au vu des dernières recommandations du Conseil fédéral.

Les organisateurs croisent donc les doigts et planchent d’ores et déjà pour adapter ces lieux à de nouvelles directives. L’aspect festif en sera peut-être un peu diminué, mais pas la diversité artistique qui, sur papier du moins, se montre foisonnante, tout comme les lieux qui accueillent ces quelque 13 performances, 18 live musicaux, 6 DJ sets, 13 projets exposés et 3 ateliers. Cette année, le festival – toujours basé à l’Arsenic, centre névralgique historique de sa programmation – s’invite au MCBA de Plateforme 10, à Sévelin 36, à l’Espace Arlaud, au temple de Chavannes, mais aussi dans des lieux un peu moins institutionnels comme La Fièvre, le Silo du lac à Renens, l’Espace 44 et l’Espace Amaretto.

Dans cette petite jungle urbaine habitée par une quarantaine d’artistes, les trouvailles à faire sont multiples. On pourra s’intéresser à l’art communautaire ou au sous-titrage en compagnie de Mona Varichon, vibrer aux sons noise et gabber de Yikii, tester le queer black de la performance «Blackmilk» de Tiran, se soumettre au hideux songwriting de Thoom, déjouer les codes littéraires au gré de l’exposition de Naoki Sutter-Shudo ou encore s’interroger sur la transition de genre avec la conférence Isu Donggeon Kim. Une liste non exhaustive où l’audace appartient autant aux artistes qu’à leurs spectateurs.

Boris Senff travaille en rubrique culturelle depuis 1995. Il écrit sur la musique, la photographie, le théâtre, le cinéma, la littérature, l'architecture, les beaux-arts. Plus d'infos @Sibernoff

