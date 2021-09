Santé à Morges – Les Urgences s’installent au centre-ville pour être plus proches de la population L’Ensemble hospitalier de La Côte vient d’ouvrir une permanence à la gare afin de diminuer l’attente de la filière classique et être plus proche de la population. Cédric Jotterand

Le docteur Yves Dubey a «pensé» la nouvelle Permanence des Halles qui offre une structure pour les urgences non vitales, ouverte tous les jours dans le quartier de la gare complètement rénové. Patrick Martin

Ce n’est peut-être pas le point final du déploiement de l’Ensemble hospitalier de La Côte (EHC) dans le district de Morges, mais l’ouverture de la Permanence des Halles marque une étape majeure dans la stratégie menée par l’institution depuis une dizaine d’années: la décentralisation.

Des cabinets de l’EPFL jusqu’à Aubonne, des collaborations avec d’autres acteurs de la santé, désormais des Urgences en ville, cette expansion peut étonner, mais elle répond à une certaine logique selon le Dr Mikael de Rham, directeur général de l’EHC. «Notre mission est de répondre aux besoins en santé de notre région et cela ne peut se faire que dans un souci de proximité. C’est à nous de nous rapprocher des patients et non le contraire. Jusqu’ici, il pouvait arriver d’attendre quatre heures aux Urgences avant d’être traité pour une cheville, ce qui n’est plus possible à notre époque.»

À terme, 20’000 personnes devraient être reçues chaque année à la gare, ce qui aura pour effet logique de diminuer la pression sur l’hôpital historique et son parking perpétuellement complet ou presque.

Urgences non vitales

En phrasé médical, les 560 mètres carrés du quartier des Halles, situé à deux pas de la gare CFF, doivent donc accueillir à terme les urgences médico-chirurgicales «debout», soit les consultations les moins lourdes. «La mission qui m’a été confiée est de contenir l’attente au strict minimum, soit idéalement entre quinze et trente minutes», avance le Dr Yves Dubey, qui a «pensé» le centre de sa conception à sa mise en place. «La population va rapidement adopter le réflexe de venir ici lorsqu’une urgence n’est pas vitale, comme un accident de football, avec un tri opéré par des professionnels qualifiés évidemment assuré sur les deux sites (ndlr: permanence et hôpital). Qui fonctionnent en binôme dès à présent pour assurer la meilleure prise en charge pour chacun et surtout la plus rapide.»

«Il n’est plus possible d’attendre quatre heures pour une consultation à notre époque!» Mikael de Rham, directeur général de l’Ensemble hospitalier de La Côte

Mikael de Rham ne le cache pas, la permanence est également une réponse à la concurrence du privé, qui fait rage dans tous les domaines de la santé. «Notre objectif est de faire face aux attentes des patients et à chaque fois que nous sortons de nos murs, l’impact est positif puisque la démarche entraîne de fait de la proximité. Nous travaillons de plus en plus en collaboration avec les médecins installés, ce qui est très important car la réponse sanitaire est par essence régionale. S’il fallait un exemple, le déploiement en un temps record du centre de tests puis de vaccination des Pâquis parle de lui-même.»

À tel point que le prochain chantier sera d’assurer le service de garde au niveau du district, les tractations étant en cours pour aboutir à une solution au début de l’année prochaine. «Aujourd’hui, le patient peut être envoyé à Bière ou Préverenges en fonction du médecin qui est de garde, ce qui complique la prise en charge, explique le directeur général. Demain, c’est le médecin qui se déplacera dans notre permanence et la population aura un point fixe lorsqu’elle a besoin d’être vue rapidement.» Dans le même esprit de synergies, l’EHC a également ouvert à la même adresse un centre qui réunit l’éventail des disciplines du système digestif.

Des millions sont en jeu Afficher plus Avec cette nouvelle ouverture, dans un quartier tout neuf et aux loyers élevés, l’Ensemble hospitalier de La Côte confirme un appétit qui ne cesse de s’affirmer. Mais n’a-t-il pas les yeux plus gros que le ventre après ce nouvel investissement de l’ordre de 3,6 millions (dont 2 rien que pour les Urgences)? «Nos projections montrent que la Permanence des Halles devrait parvenir à l’équilibre financier car la demande nous semble importante en regard de l’augmentation démographique de notre région», assure le Dr de Rham. L’incertitude plane en revanche au niveau de la facture du Covid-19, les surcoûts étant pour l’heure à la charge des hôpitaux en attendant un accord cantonal. L’EHC avance en effet pour 2021 une facture de 2,5 à 3 millions de francs liée aux prestations assurées au Centre des Pâquis.

