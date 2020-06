Diplomatie – Les USA lancent une «campagne de pression» sur la Syrie Afin de contraindre le régime de Bachar al-Assad à mettre un terme au conflit syrien, Washington a annoncé une série de sanctions et restrictions à l’encontre du pays.

Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo et le président Donald Trump ont sanctionné des dizaines d'individus et d'entités dont le président Bachar al-Assad sur la situation en Syrie (archives). KEYSTONE/EPA/YURI GRIPAS / POOL

Les Etats-Unis ont annoncé «le lancement d'une campagne de pression économique et politique» contre le pouvoir syrien. Ils ont sanctionné mercredi 39 personnes et entités dont le président Bachar al-Assad et sa femme dans le cadre d'une nouvelle loi.

«Guerre inutile et brutale»

«Quiconque fera affaire avec le régime Assad, et où qu'il se trouve dans le monde, s'expose à des restrictions de voyage et à des sanctions financières», a déclaré le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo. «Nous prévoyons beaucoup plus de sanctions et ne nous arrêterons pas tant qu'Assad et son régime n'auront pas mis fin à leur guerre inutile et brutale contre le peuple syrien et que le gouvernement syrien n'aura pas accepté une solution politique», a-t-il prévenu.

Selon lui, bon nombre des personnes et sociétés visées mercredi «ont joué un rôle-clé pour empêcher une solution politique et pacifique au conflit». D'autres «ont aidé et financé les atrocités du régime Assad» tout en «s'enrichissant».

Proches ciblés

De nombreux membres de la famille du président syrien sont ciblés. Certains étaient déjà sur d'autres listes noires américaines mais d'autres, comme son épouse Asma al-Assad, sont sanctionnés pour la première fois par Washington. Cette législation avait été promulguée en décembre par le président américain Donald Trump.

( ATS/NXP )