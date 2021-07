Vision d’avenir – Les usagers de la Givrine rêvent de WC et d’une zone pique-nique Une démarche participative d’envergure a été menée pour envisager l’aménagement du site prisé par les randonneurs. Raphaël Ebinger

Un consensus se dégage sur l’avenir du col de la Givrine. L’accueil doit être amélioré, mais il faut en même temps préserver le paysage naturel. Archives/Alain Rouèche

Des WC et un espace de pique-nique. Voilà les réponses les plus citées quand on demande aux habitants du district de Nyon et aux usagers du col de la Givrine à quoi ils rêvent pour améliorer l’accueil sur le site. Suit une offre de sentiers de découverte du patrimoine.

Les responsables politiques ont conclu vendredi une démarche participative de grande envergure. Plus de 1200 personnes ont été sondées par l’Observatoire de la ville et du développement durable de l’UNIL.

Autant dire que le col routier le plus fréquenté du canton va se développer sans grandiloquence ces prochaines années.