Mobilité à Versoix – Les usagers de la route de Suisse devront se respecter Après quatre ans de travaux pénibles, les 2,5 km versoisiens de cette importante artère genevoise ont été inaugurés samedi. Les riverains sont globalement satisfaits mais aussi critiques. Xavier Lafargue

GEORGES CABRERA

Seulement 2,5 km, mais quatre ans de travaux. Et même un peu plus. Quatre années de bruit, de poussière, d’innombrables déviations du trafic qui ont mis les Versoisiens à rude épreuve. Démarré au printemps 2017, le mégachantier de la route de Suisse est désormais terminé. La voirie rénovée a été inaugurée officiellement samedi par le Canton, la Commune et les Services industriels de Genève (SIG). Mais derrière les beaux discours, qu’en pensent les principaux intéressés, riverains, commerçants et usagers? Nous leur avons demandé. En résumé, ils sont certes satisfaits, mais pas de tout.