Envie d’exotisme – Les vacances au soleil l’emportent sur l’enjeu climatique Près de 60% des participants à notre questionnaire en ligne quitteront la Suisse cet été. En prenant l’avion ou la voiture. Une sociologue réagit. Namya Bourban

Les participants à notre sondage se tournent majoritairement vers la mer. KEYSTONE/David Borrat

Cap sur l’Europe, en avion et les pieds dans la mer pour les prochaines vacances estivales. C’est ce que montre notre questionnaire mis en ligne lundi 9 mai. Plus de 1500 personnes y ont participé. «Je ne suis pas étonnée que nos vieilles habitudes de voyage reviennent au galop», analyse Orlane Moynat, doctorante en sociologie de la consommation et de la durabilité.