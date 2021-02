Covid-19 – Les vaccins rendraient les gens moins contagieux Une étude indique qu’une dose rend la personne vaccinée immune et aussi beaucoup moins contaminante. La Confédération pourrait revoir sa stratégie et vacciner également les enfants. Catherine Boss , Roland Gamp , Bernhard Odehnal

Selon un sondage de Tamedia, u n tiers du personnel des maisons de retraite hésiterait à se faire vacciner. Getty Images

La vaccination est, pour l’instant, le seul remède connu efficace contre le coronavirus. Et pourtant certains hésitent encore. C’est le constat fait par une étude réalisée en décembre 2020 pour le compte de l’Office fédéral de la santé publique: 26,5% des 3058 personnes interrogées disent ne pas vouloir, pour diverses raisons, se faire vacciner. Plus d’un dixième des sondés avouent leur indécision.

Il y a plus étonnant. Un tiers du personnel des maisons de retraite doute aussi, selon un sondage de Tamedia. Alors qu’ils sont en contact avec la catégorie de population la plus menacée par la pandémie. Silvia Mäder*, infirmière gériatrique, ne nous cache pas sa conviction: «C’est mon corps, c’est ma vie. Je me dis que les vaccins ont des effets secondaires encore inconnus. Je ne veux pas être forcée à le faire.»