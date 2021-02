Particules fines élevées – Les Valaisans appelés à se protéger contre la pollution Les concentrations de particules fines actuelles en Valais peuvent avoir des effets néfastes sur la santé de certains. Le canton met en garde la population.

Le canton du Valais encourage la population à faire attention face aux concentrations de particules fines élevées. Keystone/Laurent Gillieron

Les concentrations de particules fines dépassent actuellement largement la norme en Valais. L’apport de sable du Sahara couplé à une météo défavorable à la dispersion des polluants sont à l’origine de la situation qui peut avoir des effets néfastes sur la santé de certains.

«Les moyennes journalières mesurées mercredi en plaine et en altitude varient entre 77 et 130 μg/m3. Les concentrations dépassent la norme de 50 μg/m3 fixée par l’ordonnance sur la protection de l’air (OPair)", indique jeudi l’État du Valais dans un communiqué.

Effets néfastes

Le niveau des concentrations atteint dans certaines régions de la Suisse romande, mais particulièrement en Valais, peut entraîner des effets néfastes sur la santé de certaines personnes.

Si «les poussières minérales d’origine naturelle comme le sable sont moins problématiques que celles provenant des processus de combustion, elles peuvent également déclencher des inflammations des voies respiratoires», prévient le canton.

Ce dernier encourage la population à «modérer les efforts physiques intenses, éviter d’autres facteurs irritants (tabac, fumées, solvants) et à ne pas aérer son logement plus que nécessaire». Il précise que les mesures individuelles visant à réduire les émissions polluantes sont également utiles, comme par exemple utiliser les transports publics et pratiquer le co-voiturage.

Un retour à la normale des concentrations de poussières fines est attendu d’ici la fin de la semaine. Cela grâce au passage annoncé d’une perturbation météo «modérée entre vendredi et samedi.»

Au Tessin aussi

La norme des concentrations de particules fines a aussi été dépassée au Tessin. Les moyennes journalières enregistrées mercredi s’élevaient par exemple à 90 μg/m3 à Lugano et à 107 μg/m3 à Chiasso, a indiqué le département du territoire dans un communiqué.

Le canton a décidé notamment de réduire la vitesse à 80km/h au sud du tunnel du Ceneri dès jeudi 13h30. La dégradation de la qualité de l’air s’explique par des conditions météorologiques de haute pression.

ATS