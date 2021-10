Élections cantonales 2022 – «Les valeurs de l’écologie sont des valeurs de succès» Vassilis Venizelos brigue la succession de Béatrice Métraux au gouvernement vaudois en mars prochain. Jérôme Cachin

Yverdon, le 6 octobre 2021. Vassilis Venizelos, politicien Vert. (24heures/Odile Meylan) 24heures/Odile Meylan

De sa ville d’Yverdon, Vassilis Venizelos choisit le Café Primeur pour annoncer qu’il est candidat à la candidature au Conseil d’État. «J’imaginais l’annoncer au bord du lac, pour souligner que les intempéries de cet été sont aussi des effets des dérèglements climatiques», assure-t-il. Mais il s’est ravisé: «De tout temps, les Verts ont alerté et porté la voix de ceux qui subissent les conséquences des changements climatiques, de la pollution, de la malbouffe, etc. Mais ce café, c’est pour montrer qu’ils sont aussi aux côtés de ceux qui agissent, créent, inventent, pour une société plus durable et résiliente face au réchauffement climatique. Il a été créé par deux femmes qui proposent des produits locaux et artisanaux. Je souhaite aussi porter ces valeurs de l’écologie, qui sont des valeurs de succès.»