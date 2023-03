Marché de l’art – Les Vallotton n’ont pas tous séduit Les enchérisseurs se sont peu battus pour les quatorze pièces mises en vente ce mercredi 22 mars chez Beurret & Bailly à Bâle. Florence Millioud Henriques

«Souvenir de Romanel» est l’une des huiles (40 x 56 cm) qui ont suscité le plus d’intérêt parmi les enchérisseurs. Beurret & Bailly

Tout avait bien commencé pour la cote de Félix Vallotton dans la vente d’art suisse ce mercredi 22 mars chez Beurret & Bailly à Bâle. La salle chauffée depuis près d’une heure avec quelques Albert Anker partis au-dessus de leur estimation la plus haute, dont «Une jeune fille à la cruche» vendue 270’000 francs (sans les frais), la première des quatorze pièces d’une collection alémanique faite autour du Vaudois a emballé les enchérisseurs.

Intitulée «Souvenir de Romanel», cette huile de 1900 a été disputée entre plusieurs amateurs avant d’être adjugée 80’000 francs (sans les frais), dépassant ainsi l’estimation la plus haute de 10’000 francs.

Pièces retirées

«L’escalier du couvent San Marco, Pérouse» (1913) détenait l’estimation la plus haute dans une fourchette de 300’000 francs à 500’000 francs. N’ayant pas atteint le prix plancher, il a été retiré de la vente du 22 mars. Beurret & Bailly

La suite s’est avérée moins enjouée, «La Femme lisant» et «La Baigneuse grise» ont été vendues 30’000 francs et 80’000 francs, des montants correspondant aux estimations les plus basses. Alors que les deux toiles réalisées par l’artiste à Pérouse, dont «L’escalier du couvent San Marco» – lot phare de cette vente –, ont été retirées, les enchères n’ayant pas décollé.

Deux portraits ont connu le même sort avant que «La nature morte à l’assiette bleue» avec un coup de marteau à 175’000 francs et «La femme au corsage rose» avec un autre à 105’000 francs ne redonnent un peu de souffle à cette opération.

