En galerie à Lausanne – Les vanités lumineuses de Pat Noser Derrière la belle facture pointe une ironie trash chez la Biennoise de renom qui expose en première Suisse romande chez Richter Buxtorf à Lausanne.

S’il y avait encore un doute, le titre est là pour le lever: «Petit-déjeuner des dames». Richter&Buxtorf

On est un peu partout avec Pat Noser, dans une ville, au supermarché avec un caddie plein à craquer, face à une conserve maison de tomates ou à une tête de poisson souriante, dans une pièce assez cosy ou dans une autre totalement délabrée. Mais en fait… on n’est jamais là où l’on croit être. L’artiste qui expose chez Richter Buxtorf a le sens de l’orientation du regard ultradéveloppé. Faudrait-il se méfier des chevelures rouges pétant d’éclat de vie diffus?

Pendant le semi-confinement de 2020, l’artiste a saisi ses états d’âme jour après jour dans un journal intime plus que grinçant. Richter&Buxtorf

La Biennoise sait rire jusque dans ses autoportraits mais elle sait aussi avoir le sourire grinçant qui s’exprime avec du muscle, dans la pâte peinte qu’elle malaxe et, à la fois, dans la subtilité d’un éclairage clairvoyant.

«Son esprit citoyen imprègne la toile sans la coloniser, ni la violer.»

Son œil de photographe (elle mitraille ses sujets avant de les peindre) exhibe la réalité sans détour, des fleurs rayonnantes de santé parmi les herbes hautes d’une prairie, mais son esprit citoyen de femme du XXIe siècle, écoresponsable, imprègne aussi la toile sans pour autant la violer, ni la coloniser. Il est là… pour qui veut bien voir! Oui, il dénonce mais dans le même temps, il admet l’irréel, l’impensable.

«Sonnenhut» peint en 2010 appartient à la série Tchernobyl. Richter&Buxtorf

Ces fleurs poussent à Tchernobyl, comme les tomates mises en bocaux, comme la peinture qui craque sur le mur d’une chambre abandonnée. L’artiste s’est rendue en zone interdite à plusieurs reprises depuis 2006, elle en a fait une série de vues et une galerie de personnages qui y habitent toujours, sans goût du catastrophisme ou du voyeurisme, mais comme un état des lieux d’un monde qui n’est ni tout noir, ni tout blanc. Bien au contraire!

Un monde qui joue avec nos sens

Son univers pioche dans l’imagerie collective, des fleurs, des fruits, des animaux, de la nourriture, des produits, on est dans un monde qui joue avec nos sens et qui flirte joyeusement avec les codes de la nature morte et surtout des vanités. Un monde qui fait corps autour des pensées de Pat Noser, en mouvement, en renouvellement permanent, parce qu’il s’agit de surprendre si on veut marteler un message.

Pat Noser peint également d’après des images de caméras de surveillance trouvées sur le Net. Richter&Buxtorf

Pour ses derniers travaux, après une résidence en Chine, elle a passé à l’encre sur papier où elle fait vivre d’autres chimères, des grands singes. Ils sont entrés en ville, posent comme pierre tombale dans un cimetière ou… porte le masque primate des Guerrilla Girls, ces féministes entrées en guerre contre les inégalités du monde de l’art.

«Rien ne se perd chez Pat Noser et surtout pas l’ironie!»

On pourrait encore parler de ces vues de ville, des instantanés capturés par des caméras de vidéosurveillance que l’artiste fige pour l’éternité dans la peinture, ou de ces portraits de stars bénéficiant du même traitement que les portraits de canettes de soda, de produits de nettoyage, de barquettes de crevettes. Décidément rien ne se perd chez Pat Noser et surtout pas l’ironie!

