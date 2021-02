Une image sans doute bien idéalisée et enjolivée de l’arrivée des Bourbakis dans nos contrées. Mais l’essentiel est là: les soldats de toutes armes, dépenaillés et affamés, et la population qui leur porte secours. On remarque au centre un zouave, bol de soupe à la main, à qui un garçon semble apporter des chaussures. À côté de lui, un soldat de l’infanterie de ligne est ravitaillé par deux jeunes femmes. À l’arrière-plan à droite, on voit un soldat – blessé ou malade – accueilli dans la maison. À gauche, fusil à l’épaule et baïonnette au canon, un soldat suisse fait bonne garde.

Musée National suisse