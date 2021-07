[13/42] À Vaud l’eau – Les Vaudois accusaient Genève de faire monter le niveau du Léman De 1720 à 1884, le conflit autour de la hauteur des eaux du lac pourrit les relations valdo-genevoises. Gilles Simond

Vue ici côté Rhône, la Machine hydraulique de Genève au XIX e siècle (au centre). Dès 1708, elle alimente les fontaines de la ville grâce à un système de pompes mues par le courant du fleuve sortant du lac. Elle a été agrandie depuis, et la digue amenant l’eau aux roues motrices, notamment, provoque la colère des Vaudois qui y voient un frein à l’écoulement du Léman. La gravure (vers 1885, d’après un modèle de 1837) montre comment différents obstacles, comme des claies pour la pêche, encombrent le lit du Rhône. À gauche, on remarque les lavandières au travail dans un bateau-lavoir. Bibliothèque de Genève

Le nom de «leur» lac – Léman ou de Genève – n’est pas le seul sujet de controverse historique traditionnel entre Vaudois et Genevois. La question du niveau de ses eaux a été, de 1720 à 1884, au centre d’interminables plaintes, brouilles, railleries, contestations, jalousies et rognes qui ne sont sans doute pas pour rien dans les dissentiments quasi ataviques entre habitants du Pays de Vaud et gens de Piogre, de nos jours encore. Examinons l’affaire.

En 1720, la traditionnelle crue de fin d’été du lac est plus forte que d’habitude. Les sujets bernois de Vevey comme de Morges ont les pieds dans l’eau, et ça ne leur plaît pas. Leurs plaintes remontent jusqu’à Berne. Les coupables sont tout désignés. «Les installations édifiées par les Genevois à la sortie du lac empêchent l’eau de s’écouler librement», affirment en substance les riverains.

Car au bout du Petit-Lac sont apparus au fil du temps des moulins édifiés sur pilotis, des claies pour la pêche, des digues pour protéger le port, d’autres pour maintenir le niveau des canaux alimentant des usines, des piquets, pieux, clayonnages, palissades, estacades, biefs et fascinages multiples, sans oublier des constructions servant de réservoirs à truites! Et, couronnant le tout, la digue de l’ingénieuse Machine hydraulique qui, depuis 1708, alimente la Cité de Calvin en eau potable: installée dans le bras gauche du Rhône, ladite machine fonctionne grâce au courant qui fait tourner des roues motrices, lesquelles actionnent à leur tour les pompes alimentant les fontaines.

«L’aspect chaotique de la rade frappe le voyageur qui gagne Genève par le lac au XVIIIe siècle.» Yariv Britschgi, historien

Leurs Excellences doivent intervenir afin de protéger leurs sujets vaudois et leurs intérêts bien compris. Ils chargent César Steiger, bailli de Bonmont, de se rendre sur place afin d’examiner la question. «L’aspect chaotique de la rade frappe le voyageur qui gagne Genève par le lac au XVIIIe siècle et souligne le lien de dépendance entre la ville et le plan d’eau. Force motrice, eau potable ou réservoir nourricier, le Léman et le Rhône représentent ici une ressource incontournable», écrit l’historien genevois Yariv Britschgi dans son étude de la question.

Une vue de Genève prise des Eaux-Vives, donc côté lac, rive gauche, vers 1780. La rade, à la fois port, élément nourricier (eau, poissons) et source de force motrice, joue également un rôle stratégique. Elle est protégée par des rangées de pieux et des estacades qui en gardent l’entrée. Autant d’obstacles à l’écoulement des hautes eaux, aux yeux des Bernois puis des Vaudois. Bibliothèque de Genève

Steiger va produire pour ses mandants deux rapports qui confirment la présence des obstacles à l’écoulement de l’eau du Léman. Il négocie avec la Seigneurie et République de Genève une interdiction de toute nouvelle construction dans le Rhône. Mais en réalité, c’est le cas de le dire, il s’est fait mener en bateau. Car dès qu’il a quitté Genève les pratiques reprennent.

Quelques années plus tard, nouvelles inondations, nouvelle délégation, nouvelle enquête et… mêmes conclusions. Et on recommence. Durant le XVIIIe siècle, les experts vont se succéder et produire des rapports contradictoires… selon qu’ils sont commandés par Genève ou Berne!

Les inondations de «l’année sans été»

Les Bernois repliés sur les bords de l’Aar, les autorités du jeune canton de Vaud sont bientôt rattrapées par la question. Lors des pluies exceptionnelles de 1816, «l’année sans été», «l’année de la misère» en Suisse romande, durant laquelle il pleut presque sans interruption dès la mi-juin, Le Châtelard (Montreux), Villeneuve et Noville ont de nouveau les pieds dans l’eau.

Que faire? Pourquoi ne pas commander une nouvelle expertise de la situation à l’exutoire du lac? Et c’est reparti pour un tour. Le gouvernement genevois tergiverse et refuse la proposition de «libérer le Léman» en enlevant tout ce qui l’encombre, malgré la promesse du gouvernement vaudois de prendre à sa charge tous les frais de remise en état de ces installations si, au bout de quatre ans, le lac n’a pas baissé de 60 cm.

«La grève qui jadis garantissait les propriétés riveraines a disparu partout, l’eau engloutit le terrain escarpé sur lequel existent les vignes, elle envahit et couvre les prés, les champs, les chemins de communication.» Rapport d’Edmond Davall au Grand Conseil vaudois sur l’exhaussement du niveau du Léman, 1843

Les années 1820-1830 n’apportent rien de nouveau, sauf à Morges, qui doit en permanence lutter contre l’eau qui menace d’emporter la route cantonale… Mais le conflit s’aggrave. En 1843, le Grand Conseil vaudois s’alarme, rappelle que «déjà en 1721, 1739, 1748, 1782, 1792, 1815, 1816, 1817, et plusieurs fois dès lors, des enquêtes ont été faites, des négociations tentées. Un grand nombre de faits ont été rassemblés; mais les négociations avec le gouvernement de Genève n’ont pas eu de résultat. Les autorités de ce canton n’ont jamais voulu reconnaître l’influence, sur l’exhaussement du niveau du Léman, des nombreux ouvrages existant dans le Rhône à la sortie du lac.»

Les députés enregistrent 31 pétitions de communes riveraines! Le rapport qui leur est présenté relate: «La grève qui jadis garantissait les propriétés riveraines a disparu partout, l’eau engloutit le terrain escarpé sur lequel existent les vignes, elle envahit et couvre les prés, les champs, les chemins de communication; les digues même les plus fortes finissent par être renversées ou dépassées; des murs anciens, des bâtiments ci-devant éloignés sont aujourd’hui atteints; il en est même où l’on a été réduit à canceler des portes et jusqu’à des fenêtres pour préserver d’inondation l’intérieur.»

Résultat: néant! Les études succèdent aux rapports, mais les Genevois ne démontent rien.

«Quand le robinet d’un tonneau est fermé partiellement, il s’écoule moins de vin que quand il est tout ouvert.» François-Alphonse Forel, naturaliste et limnologue vaudois

Il faut attendre 1877 et les travaux capitaux de François-Alphonse Forel consacrés à la limnologie du Léman pour que les choses frémissent. Outre l’introduction de notions subtiles et complexes sur les variations de niveau (le Léman connaît notamment des «minimarées»), l’éminent Morgien est catégorique: les eaux du lac s’élèvent progressivement depuis la construction du barrage de la Machine de Genève en 1708-1713. Celui-ci relève les basses eaux hivernales et les hautes eaux estivales, prolonge la durée de ces dernières. Autrement dit, traduit Forel en langage populaire: «Quand le robinet d’un tonneau est fermé partiellement, il s’écoule moins de vin que quand il est tout ouvert.» Comme si les Vaudois l’ignoraient: en été 1877, à Villeneuve, des caves sont inondées, la route qui mène à Noville est presque sous l’eau et, à Lutry comme à Vevey, les quais sont en partie noyés, rendant la circulation impossible!

Alors les autorités vaudoises mettent à exécution la menace qu’ils brandissent depuis des années: porter l’affaire devant le Tribunal fédéral. Devinez quoi? Le gouvernement genevois, qui estime encore et toujours «la demande de l’État de Vaud non fondée», use de tous les procédés dilatoires possibles. Le temps de nouvelles expertises et expériences sans fin, le procès dure sept ans! Sept ans pour arriver, enfin, à une convention signée par les Cantons de Vaud, de Genève et du Valais, le 17 décembre 1844.

Nouveaux barrages

Le Tribunal fédéral ne doit pas juger, car Genève, sentant les choses mal tourner, a demandé l’arbitrage du Conseil fédéral. Le niveau du lac est fixé une bonne fois pour toutes, entre les limites de 371,70 et 372,30 mètres au-dessus du niveau de la mer. Pour y arriver, Genève construira le barrage à rideaux mobiles en bois de mélèze du pont de la Machine, puis celui de l’usine hydraulique de la Coulouvrenière. Le tiers du budget de ces immenses travaux est assuré par la Confédération, et les Cantons de Vaud et du Valais mettent aussi la main à la poche.

Des Vaudois un peu trop naïfs menés en bateau par les Genevois Afficher plus Parmi les nombreuses joyeusetés échangées entre Vaud et Genève durant le siècle et demi de l’affaire du Léman, relevons ce délicieux courrier, hélas non signé, publié le 24 juillet 1877 par le quotidien lausannois «La Revue»: «On écrit de Genève: L’État de Vaud va nous intenter une action devant le Tribunal fédéral au sujet de l’élévation des eaux du Léman; dans une lettre qu’il adresse au «Journal de Genève», M. le professeur Hornung (ndlr: le Genevois Joseph-Marc Hornung, professeur à Lausanne de 1850 à 1866 puis à Genève, spécialiste du droit public, juge et président de la Cour de cassation de 1877 à 1880), s’élève vivement contre un tel procédé de la part d’un canton confédéré: à l’entendre il aurait fallu épuiser les tentatives amiables. Je me demande si ces reproches-là sont réellement fondés: d’abord il n’y a pas encore de procès proprement dit, l’État de Vaud s’est borné à une expertise, ensuite n’est-il pas vrai que depuis nombre d’années nos voisins envoient des délégations à Genève pour tâcher de s’entendre? Chaque fois qu’arrive-t-il? Connaissant le faible des Vaudois ici, on les reçoit brillamment, on leur fait de beaux discours, on leur sert un banquet abondamment arrosé… et ces Messieurs s’en retournent, puis déclarent à leurs mandants qu’on leur a expliqué entre la poire et le fromage que si le lac a reflué du côté de Vevey ce n’est pas ensuite des travaux faits à Genève, mais que c’est en raison de l’inclinaison du globe… ils se souviennent qu’au moment même ils ont parfaitement saisi la démonstration qui leur a été faite de cet allégué, mais impossible à l’heure présente de reproduire les raisons données. Il est probable que toutes les ambassades amiables auraient eu le même sort.»

Ainsi est réglée, à la satisfaction générale, «cette question importante non seulement au point de vue du chiffre des sommes engagées, mais surtout à celui de nos bons rapports avec nos confédérés vaudois», estime le «Journal de Genève». Après un siècle et demi d’antagonisme, il était temps que les Genevois s’en soucient!

La convention intercantonale et la fourchette de niveaux fixée en 1884 ont été confirmées un siècle plus tard. C’est désormais le barrage du Seujet, un peu en aval des précédents, qui en assure la régulation. Tous les quatre ans, les années bissextiles, il abaisse le niveau du Léman à 371,45 mètres afin de permettre des travaux d’entretien des rives, des berges, des ports et des plages.

