Plein les yeux – Les Vaudois avaient rendez-vous avec l’arc-en-ciel Moment de poésie et de communion jeudi soir, quand le ciel s’est paré d’un dégradé de couleurs suspendues. Et les réseaux sociaux d’aussitôt s’enflammer. Laurent Antonoff

L’arc-en-ciel vu de Forel @jayromeb L’arc-en-ciel vu de Lausanne @claudeansermoz L’arc-en-ciel vu de La Croix-sur-Lutry Leonardo Pescante 1 / 5

Un moment comme suspendu. Jeudi soir aux alentours de 21h, un superbe double arc-en-ciel s’est formé par-delà le lac Léman, aimantant les yeux des Vaudois sans doute privés trop longtemps d’extase, de nature, de poésie et de partage. Le phénomène a d’ailleurs semblé durer plus longtemps que d’habitude. «Ce n’est pas une rareté, concède Frédéric Glassey de MeteoNews, mais c’est à cet instant de la journée qu’on observe le mieux les contrastes de ses couleurs.» Manque de bol: le météorologue a loupé celui de jeudi soir. C’est sa fille qui lui a raconté combien il était unique et bienvenu.

«Mon fils était déjà au lit. Il avait école le lendemain. Je l’ai réveillé malgré tout pour qu’il vienne voir», témoigne un papa. Ils ont sans doute été nombreux, les enfants tirés du sommeil, ou les maris ronchons appelés de toute urgence sur le balcon par leur épouse pour «venir voir ça». Ça, c’était ce double arc-en-ciel qui se dégageait à l’horizon, entier et intense à la fois. Ou pour être plus technique, un phénomène optique qui rend visible le spectre continu de la lumière du soleil quand il brille pendant la pluie. Il comporte sept couleurs. Le rouge à l’extérieur et le violet à l’intérieur. Quand il est double, les couleurs du second arc sont inversées par rapport au premier. «Ils sont très visibles quand nous sommes en présence d’un front froid avec des nuages très sombres, comme jeudi soir, et d’un ciel très limpide à l’arrière. D’autant que le front froid a mis du temps à passer», explique Frédéric Glassey.



Alors les Vaudois ont dégainé leurs smartphones et enflammé les réseaux sociaux de «leur» arc-en-ciel, pour changer des photos de chatons et de repas, avec les commentaires à la hauteur de leur contemplation: «l’arc et le ciel», «ouah, une beauté», «trop beau», «juste incroyable»… Pour l’heure toutefois, ni Facebook ni Instagram ne racontent si quelqu’un s’est rendu au pied de l’arc-en-ciel pour y trouver le chaudron rempli de pièces d’or de la légende…