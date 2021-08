Triathlon – Les Vaudois Briffod et Fridelance finissent bien Les deux triathlètes ont fait bonne figure lors de la grande finale de la saison à Edmonton, où ils ont terminé respectivement 5e et 12e.

Adrien Briffod a terminé la saison à la 11e place mondiale. KEYSTONE

Le Norvégien Kristian Blummenfelt a été sacré champion du monde de triathlon samedi à Edmonton (Canada), réalisant, comme la Bermudienne Flora Duffy chez les femmes, le doublé titre mondial-sacre olympique la même année.

Respectivement 5e et 12e de la grande finale d’Edmonton, les Vaudois Adrien Briffod et Sylvain Fridelance terminent 11e et 21e du classement général, établi en prenant en compte les trois meilleurs résultats de la saison et la dernière étape canadienne. Les autres Suisses Andrea Salvisberg (25e), Max Studer (34e) et Florin Salvisberg (40e) sont plus loin.

Chez les femmes, toutes absentes à Edmonton, c’est Nicola Spirig qui a fait office de meilleure élève (32e), en n’affichant toutefois qu’un score de toute l’année, celui lié à sa sixième place aux JO de Tokyo. Jolanda Annen (37e), Alissa Konig (55e) et Lisa Berger (78e) ont été plus discrètes.

Sport-Center

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.