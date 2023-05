Concours culinaire – Les Vaudois brillent au Cuisinier d’or Shaun Rollier, du Valrose de Rougemont, et Daniele Angelosanto, de l’Hôtel de Ville de Crissier, se qualifient pour la finale, qui se déroulera le 5 juin à Berne. Cécile Collet

Daniele Angelosanto, 28 ans, est sous-chef chez Franck Giovannini à Crissier. DR

Ils étaient deux Vaudois à participer aux demi-finales du Cuisinier d’Or. Ils seront toujours deux (sur cinq) à concourir en finale. Shaun Rollier, 27 ans, chef de partie chez Benoît Carcenat, à Rougemont, et Daniele Angelosanto, 28 ans, sous-chef chez Franck Giovannini, se sont qualifiés pour la finale, qui se déroulera le 5 juin à Berne.

Shaun Rollier, 27 ans, est chef de partie chez Benoît Carcenat, à Rougemont. DR

Tous les participants prépareront un plat de poisson et un plat de viande pour douze personnes. L’omble chevalier devra compter trois garnitures végétariennes séparées, une seule sauce et inclure du fromage frais et des noisettes. Le veau – du filet et de la langue – aura trois garnitures séparées, une sauce unique et inclura de la rhubarbe et du poivre rose. Les finalistes disposeront de cinq heures et demie et pourront être assistés par un commis.

Giovannini président

Franck Giovannini présidera le jury composé notamment de Silvia Manser (Truube, Gais), Pierre-André Ayer (Le Pérolles, Fribourg), Marcel Skibba (Schloss Schauenstein, Fürstenau), Christian Nickel (Parkhotel Vitznau, Vitznau) et Paul Cabayé (Restaurant Glacier, Grindelwald), Cuisinier d’Or 2021. César Troisgros (Restaurant Troisgros, France) est membre du jury d’honneur pour le Cuisinier d’Or 2023.

Créé en 1991, le concours du Cuisinier d’Or a été décerné 19 fois. Dont deux fois à Franck Giovannini, lorsqu’il était sous-chef à l’Hôtel de Ville. Les trois autres concurrents de cette finale sont Mario Garcia (gérant, mariogarcia GmbH, Horw), Robin Höfer (sous-chef, Alhambra Hotel Mali Losinj, Croatie, mais employé à la Taverne zum Schäfli, Wigoltingen) et Janic Mühlemann (chef de cuisine, hôtel Eden, Spiez).

Cécile Collet est journaliste à la rubrique vaudoise depuis 2010. Elle couvre en particulier l'actualité viticole et gastronomique. Elle est aussi coresponsable de la rubrique Portraits. Plus d'infos @CcileCol

