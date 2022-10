Concours de grands vins – Les Vaudois champions du Grand Prix du vin suisse En remportant quatorze podiums, les vignerons du canton battent les Valaisans pour la première fois. David Moginier

Un seul Vaudois se place dans les prix spéciaux, dominés par les Valaisans. C’est le Luins 2021 du Domaine Le Petit Cottens, du vigneron Raymond Walther, qui reçoit le Prix Élisabeth Pasquier, qui récompense les efforts d’un producteur investi dans le bio. 24heures/Philippe Maeder

Le 16e Grand Prix du vin suisse a tenu son Gala à Berne ce vendredi. Et c’est toujours l’occasion pour la branche de savoir qui a gagné dans les 13 catégories du concours, et de connaître les différents prix spéciaux.

On attendait les résultats définitifs pour savoir qui remporterait le match Valais-Vaud, le second ayant placé davantage de finalistes, une première historique. Sur les podiums, la même tendance a prévalu: Vaud se place à 14 reprises (dont 5 premières places) et le Valais à 13 (5). Un coup de tonnerre dans le monde du vin.

Mais les Valaisans peuvent se consoler avec les prix spéciaux. La Cave de l’année est la Cave du Rhodan, à Salquenen (VS), où Oliver et Sandra Mounir représentent la troisième génération aux commandes de la cave familiale. Cette dernière reçoit également le Prix Vinissimo, Coup de cœur rouge, pour sa Syrah 2021. Le Prix Vinissimo blanc va aussi en Valais, à la Petite Arvine L’Abérieu 2021, de la Cave des Amis, à Fully. Le Prix Bio reste dans le Vieux-Pays, récompensant le Cornalin 2021, de Daniel Magliocco, à Saint-Pierre-de-Clages. Seul le Prix Élisabeth Pasquier sort du canton pour primer le Luins 2021 du Domaine du Petit Cottens, à Begnins (VD).

Les palmarès

Chasselas: 1. Calamin 2021, de Jean-François Neyroud-Fonjallaz, à Chardonne (VD). (Il l’avait remporté l’an dernier avec son Chardon d’Argent). 2. Bouton d’Or 2021, Union Viticole de Cully (VD). 3. Grand Cru Luins 2021, Le Petit Cottens, Begnins (VD).

Riesling-Sylvaner: 1. Riesling Sylvaner 2021, Jenny Luzi, Jenins (GR). 2. Riesling Sylvaner 2021, Kindhauser-Berghof, Wiesendangen (ZH). 3. Tobias Rivaner 2021, Tobias Schmid, Berneck (SG).

Autres cépages blancs purs: 1. Petite Arvine L’Abérieu 2021, Cave des Amis, à Fully (VS). 2. Chardonnay 2021, Caves du Prieuré de Cormondrèche (NE). 3. Sauvignon Blanc 2021, Vins Keller, Vaumarcus (NE).

Assemblages blancs: 1. Libertin 2019, Cave Petite Vertu, Chamoson (VS). 2. Éphémère Blanc 2021, La Petite Saviésanne, Savièse (VS). 3. Sauvignon, Domaine de la Bolliattaz, Villette, Hammel Vins, Rolle (VD).

Vins rosés et blancs de noir: 1. Canicule 2021, Domaine Kursner, Féchy (VD). 2. 13 Rosé 2021, Tenuta Castello di Morcote (TI). 3. Fürstlicher Federweiss 2021, Weingut Fürst, Hornussen (AG).

Pinot noir: 1. Barrique Pinot Noir 2020, Weingut Gehring, Freienstein (ZH). 2. Cuvée des Devins 2020, Domaine Grisoni, Cressier (NE). 3. Servagnin Domaine de la Ville 2020, Domaine de la Ville de Morges (VD).

Gamay: 1. Gamay Vieilles Vignes 2020, Domaine des Chevaliers, Salquenen (VS). 2. Rossillon Rouge 2021, Cave des Rossillonnes, Vinzel (VD). 3. Campana 2021, St. Jodern Kellerei, Visperterminen (VS).

Merlot: 1. Ligornetto 2019, Vinatierri Ticino, Ligornetto (TI). 2. Merlot 2019, Nadine Saxer, Neftenbach (ZH). 3. Merlot 2021, Château du Crest, Jussy (GE).

Autres cépages rouges purs: 1. Syrah 2021, Cave du Rhodan, Salquenen. 2. Syrah Les Titans 2018, Provins, Sion (VS). 3. Cornalin 2021, Daniel Magliocco, Saint-Pierre-de-Clages (VS).

Assemblages rouges: 1. Rubis Noir 2020, Artisans Vignerons d’Ollon (VD). 2. Cabernet Franc-Merlot 2020, Domaine de la Recorbe, Eysins (VD). 3. Hauts Sommets 2018, La Cinquième Saison, Martigny (VS).

Gamaret, garanoir ou mara purs: 1. Garanoir Château de Vullierens 2020, Hammel, Rolle (VD). 2. Garanoir Johannestrunk 2021, Johanniterkellerei, Salquenen (VS). 3. Gamaret Dyonisos 2020, Les Fancous, Founex (VD).

Vins avec sucre résiduel: 1. Gewürztraminer 2021, De Fischer, Bougy (VD). 2. Mitis Amigne de Vétroz, Jean-René Germanier, Vétroz (VS). 3. Gemma Topas 2019, Adrian & Diego Mathier, Salquenen (VS).

Vins mousseux: 1. Blanc de Blanc Réserve 2016, Cave du Tunnel, Conthey (VS). 2. Brut 2018, Cave de la Combe, Mathod (VD). 3. Impérial 2018, Cave de la Combe, Mathod (VD).

