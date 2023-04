La consommation en chiffres – Les Vaudois dépensent moins à la Migros Le chiffre d’affaires de la coopérative Migros Vaud est en baisse en 2022 par rapport à l’année précédente. Marie Maurisse

En 2022, l’inflation a poussé les Vaudois à rechercher les promotions et les produits bon marché dans leurs supermarchés Migros. Résultat: la coopérative vaudoise voit son chiffre d’affaires diminuer. DR

Seuls trois journalistes assistaient, ce lundi 3 avril, à la présentation des résultats de Migros Vaud pour l’année 2022. Dans une immense salle du Palais Beaulieu, le directeur Anton Chatelan avertit d’emblée que la situation n’est pas simple: après une accalmie fin 2022, l’inflation est repartie à la hausse en Suisse, et la guerre en Ukraine bouscule toujours le marché des matières premières et de l’énergie.

Un panier moyen à 33 francs

Dans ce contexte, le climat de consommation n’a jamais été aussi bas depuis cinquante ans en Suisse. Ce qui explique en partie la baisse du chiffre d’affaires de la coopérative, en recul de 37 millions de francs entre 2021 et 2022, soit plus de 3%. Son bénéfice se rétracte lui aussi mais plus légèrement, grâce à la revente des Écoles Club Migros, du Fitnessparc Malley et du golf de Bougy à des filiales du géant orange. Ce procédé a mécaniquement rapporté de l’argent à la coopérative vaudoise, lui permettant d’atténuer ses pertes en 2022.

Car les faits sont là: dans les supermarchés et hypermarchés, les clients dépensent moins qu’avant avec un panier à 33 francs en moyenne. Quant aux magasins spécialisés comme Micasa, Melectronics ou SportXX, ils souffrent de la concurrence d’Internet et accusent aussi une réduction de leur chiffre d’affaires.

«Cela ne nous a pas empêchés de continuer à nous développer.» Anton Chatelan, directeur de Migros

L’attractivité croissante des produits biologiques (+6%) et végétariens (+6% également) n’a pas compensé les pertes sur les autres segments du groupe. Et pour éviter de répercuter toute la hausse des prix dans les rayons, Migros Vaud a rogné sur sa marge globale, en recul de 16 millions en 2022.

«Mais cela ne nous a pas empêchés de continuer à nous développer, et de distribuer 7,7 millions en 2022 pour des projets sociaux et culturels dans le canton», précise son directeur Anton Chatelan. Trois nouveaux points de vente seront ouverts cette année. Migros reste le plus gros distributeur du canton.

Marie Maurisse est journaliste société à la rubrique Vaudoise. Active depuis près de 15 ans dans le domaine et spécialisée dans l'enquête, elle a cofondé le média spécialisé Gotham City, réalisé plusieurs documentaires et écrit deux livres. Plus d'infos @mariemaurisse

