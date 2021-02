L’impact de la mobilité sur l’environnement – Les Vaudois doivent diviser par dix leurs émissions pour atteindre la neutralité carbone Le Plan climat vise zéro émission nette de CO 2 en 2050. Une étude analyse la pollution produite par la mobilité des Vaudois et chiffre les efforts à faire. Renaud Bournoud

Le Vaudois «moyen» a produit 4,3 tonnes de gaz à effet de serre, 11 kilos d’oxyde d’azote et 0,96 kilo de particules fines rien que pour se déplacer durant l’année 2015. Pour rappel, l’objectif du Plan climat du canton de Vaud, comme celui de la Confédération, est d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050. Il y a encore du chemin à parcourir, si l’on ose dire. «En termes d’émissions de gaz à effet de serre dans le domaine de la mobilité, cet objectif supposerait de diviser au minimum par 10 les émissions actuelles des Vaudois, chiffre Sébastien Munafò qui dirige le bureau d’étude 6-t à Genève. Et cela ne prend pas en compte la croissance démographique attendue dans le Canton.» La mobilité représente 41% de nos émissions de gaz à effet de serre, suivie des bâtiments (39%) et de l’agriculture (11%).

C’est la première fois qu’une étude convertit aussi précisément nos distances parcourues en masse polluante (l’étude complète est consultable ici). «Nous sommes sortis de la focale quotidienne, pour prendre la mobilité des Vaudois dans son ensemble sur une année, avec les voyages, les week-ends, etc.», explique Sébastien Munafò. Le bureau qu’il dirige a été mandaté par la Direction générale de la mobilité et des routes, ainsi que celle de l’environnement, pour réaliser cet exercice. «L’intérêt de ce type d’étude est d’identifier les différentes sources d’émissions de gaz à effet de serre et permet une prise de conscience», note Yvan Rytz, le délégué au climat du Canton. Pour Patrick Rérat, professeur de géographie des mobilités à l’Université de Lausanne: «Cette étude quantifie l’effort à faire, cela montre qu’il ne suffira pas de quelques améliorations technologiques pour arriver à la neutralité carbone.»

La méthodologie de l’étude Afficher plus L’étude se base sur les chiffres du Microrecensement mobilité et transport (MRMT) de 2015. Ce sont les dernières données disponibles. Le MRMT a lieu tous les cinq ans et celui de 2020 a été reporté en 2021 à cause de la pandémie. Ses résultats ne seront pas disponibles avant 2023. Ces données affinées sur la mobilité des Vaudois à l’échelle d’une année prennent en compte leurs trajets quotidiens mais aussi leurs déplacements occasionnels (week-end, vacances, voyages professionnels). À partir de là, il a été possible de calculer la pollution produite par la mobilité totale d’un «Vaudois moyen». «Pour transformer les distances parcourues mesurées dans le MRMT en impact environnemental, un coefficient d’émission par kilomètre a été appliqué pour chacun des modes de déplacement en recourant à l’outil Mobitool (ndlr: un calculateur)», détaille le bureau 6-t. L’étude se focalise sur quatre indicateurs. Les émissions de gaz à effet de serre qui favorisent les changements climatiques. Les émissions d’oxydes d’azote et celles de particules fines qui sont toxiques pour la santé. Enfin la consommation «d’énergie primaire». C’est-à-dire l’énergie consommée et l’énergie nécessaire à la production énergétique, l’entretien des véhicules, leur construction, etc.

À y regarder de plus près, les Vaudois sont des bougillons (avant la crise). En 2015, ils ont parcouru, en moyenne et par individu, 26’656 kilomètres. Cela représente une augmentation de 36% par rapport à 2010. Paradoxalement les distances sur le territoire cantonal ont diminué de 8% durant le même laps de temps. Mais les trajets dans le reste de la Suisse ont crû de 66% et ceux à l’étranger de 71%. «Dans les années 2000, avant la crise sanitaire, nous étions dans un contexte de très forte croissance de la mobilité, rappelle Patrick Rérat. Nous avons observé de plus en plus de pendulaires intercantonaux. Les gens préfèrent penduler plutôt que de déménager. Quant à la mobilité de loisir, elle va de pair avec le mode de vie. En Suisse, nous avons une offre aérienne qui est immense et nous vivons dans une région tournée vers l’international.»

Les Vaudois exportent beaucoup leur pollution

Le Plan climat vaudois a été construit sur la base de l’inventaire des émissions territoriales de gaz à effet de serre. «C’est ainsi que sont conçus la plupart des plans climat, selon les prescriptions des Nations Unies, précise Yvan Rytz. Mais cela exclut les trajets en avion puisqu’ils sont principalement effectués à l’étranger.» Justement, l’étude permet de visualiser la forte croissance de ce type de voyages et de l’impact sur l’environnement. Les distances parcourues avec ce mode de transport sont passées de 6158 km en 2010 à 10’687 km en 2015 (+136%), en moyenne par Vaudois. Une grande inconnue réside dans l’après-crise. D’ici deux ans, le secteur aérien aura-t-il la même offre et les mêmes prix qu’en 2015?

Les Lausannois décollent Afficher plus L’évolution des déplacements des Lausannois attire l’œil. Entre 2010 et 2015, la mobilité des résidents de la commune de Lausanne a connu la plus forte croissance (+87%). Ce sont principalement les distances parcourues à l’étranger (l’avion) qui font un bond (+250%). En 2010, le Lausannois «moyen» parcourait 4005 kilomètres hors de Suisse. En 2015, il a volé plus de 14’000 kilomètres à l’étranger. Une augmentation beaucoup plus importante que celle observée chez les habitants des autres régions du canton. «Ce n’est pas spécifique aux Lausannois, précise Sébastien Munafò. Nous observons la même croissance chez les Zurichois ou les Genevois. Il s’agit d’un phénomène urbain.» Cela s’explique par le mode de vie dans nos villes, selon les spécialistes. «Dans les centres urbains, il y a une surreprésentation des jeunes adultes, des étrangers et des personnes du secteur tertiaire supérieur. Ce sont des gens qui sont amenés à voyager davantage», expose Patrick Rérat. «Ce n’est pas la ville qui fait fuir ses résidents en raison de sa densité, comme l’on a pu le croire dans un premier temps, les gens choisissent d’y vivre, reprend Sébastien Munafò. Il s’agit d’une mobilité d’affaires, de loisirs ou pour retrouver sa famille.» Certes, les Lausannois voyagent beaucoup, mais leur impact sur l’environnement reste moindre que celui des personnes qui vivent à la campagne. Faute d’une bonne desserte en transports publics, les habitants des zones rurales sont souvent contraints de prendre leur voiture au quotidien. «Et même s’ils prennent moins l’avion que les Lausannois, ils ne sont pas en reste en matière de voyage», remarque Sébastien Munafò.

«La Suisse est dans le top 3 des pays qui exportent le plus leurs émissions de carbone à l’étranger, soit les deux tiers. En comparaison, les États-Unis n’en exportent que 5%», indique Yvan Ritz. Et les Vaudois sont des Helvètes très pollueurs. Ils ont produit, en moyenne et par individu, une bonne tonne de CO 2 de plus que les Suisses, en 2015. La prospérité et le dynamisme du canton jouent évidemment un rôle. On sait que la mobilité et le pouvoir d’achat sont liés, surtout pour la mobilité de loisir. À ce titre, Patrick Rérat estime que l’existence même de cette étude est révélatrice: «Pendant longtemps, on avait une vision très positive de la mobilité. Elle était synonyme de prospérité et de bien-être. Cela évolue. Désormais on commence à voir ses impacts négatifs.»

Les leviers d’action

Les chiffres de l’étude sont «vertigineux», comme le dit le prof d’uni: «Mais il y a aussi un côté rassurant, nous avons de nombreux leviers d’action.» Que ce soit le bureau 6-t ou les spécialistes consultés, tous s’accordent sur les points où il faut faire des efforts. Ce qui est aussi rassurant. La voiture à essence est le principal mode de transport en Suisse. Électrifier le parc automobile ne suffira pas. On doit le réduire. Il faut donc favoriser d’autres modes de transport. L’aménagement du territoire est également une des «clés» de l’équation. Il est nécessaire de rendre «la proximité possible». On commence à parler du concept de la «Ville du quart d’heure», où l’on trouve ce qui est essentiel proche de chez soi. Enfin, nous n’échapperons pas à un questionnement plus personnel sur certains de nos loisirs, pense Patrick Rérat: «Est-ce que cela fait sens de sauter dans un avion pour passer un week-end à Barcelone?»