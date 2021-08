Action solidaire – Les Vaudois ont versé 102’516 francs à la mission pour aveugles La générosité des Vaudois a permis à une ONG de réaliser, l’année dernière, plus de 2000 opérations de la cataracte dans les pays pauvres.

Par leurs dons, les Vaudois ont offert la possibilité à des personnes aveugles de recouvrer la vue. (Photo prétexte) Keystone/AP/DENIS FARRELL

Les Vaudois font preuve de solidarité à l’égard des personnes aveugles et malvoyantes des pays pauvres. L’an dernier, ils ont fait don de 102’516 francs à CBM Mission chrétienne pour les aveugles, ce qui représente 2050 opérations de la cataracte.

Cette intervention donne la possibilité à des personnes devenues aveugles de recouvrer la vue, souligne lundi la mission. Et de rappeler que plus d’une personne sur trois dans le monde a perdu la vue à cause de la cataracte.

Familles frappées de pauvreté

Réalisée sur place, cette intervention de routine coûte l’équivalent d’à peine 50 francs suisses, un montant inaccessible pour les familles frappées de pauvreté. Grâce aux dons reçus, la Fédération CBM International a, elle, pu réaliser l’an dernier 197’000 opérations de la cataracte.

Ce chiffre est inférieur à celui de 2019 (589’000 opérations) parce que les cliniques ophtalmologiques financées par CBM ont dû drastiquement réduire leur activité en raison des confinements répétés. Elles ont dû se consacrer à l’aide d’urgence en matière de Covid-19.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.