Votations communales – Les Vaudois ont voté, beaucoup Petit florilège d’un dimanche avec un taux de participation massif aux enjeux communaux, cantonaux et fédéraux. Claude Ansermoz

Pas de rénovation pour le donjon de la Tour-de-Peilz. 24HEURES/Chantal Dervey

On a beaucoup voté dimanche dans le canton. Le scrutin sur la loi Covid-19 a amené son lot de dissensions. Retrouvez les communes qui ont le plus dit non ou oui. Et notre éditorial sur le résultat au niveau suisse.

À La Tour-de-Peilz, la population n’a pas voulu de la rénovation – contestée – du donjon du château. À Échallens – comme à Genève d’ailleurs –, c’est non à l’extension des horaires d’ouverture des commerces.

Et puis, ce n’est pas dans le canton, mais pas loin, la Broye est à nouveau représentée au Conseil d’État fribourgeois, après des années d’absence. La Verte Sylvie Bonvin-Sansonnens pourra dialoguer de ministre à ministre avec une autre Broyarde, la Vaudoise Christelle Luisier.

Vous pouvez également retrouver l’ensemble des scrutins communaux sur notre fil, l’actu vaudoise en bref.

Claude Ansermoz est diplômé de l’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille (ESJ) et travaille au sein de «24 heures» depuis 2003. Il a dirigé la rubrique Suisse, avant de devenir correspondant à Paris pour couvrir l’élection présidentielle de 2007. Il prend la rédaction en chef du titre en octobre 2018. Plus d'infos @Cansermoz

