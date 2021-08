Concours vinicole – Les Vaudois placés au Grand Prix du vin suisse Dix-neuf crus du canton sont en finale du concours de dégustation, face à cinquante-neuf autres concurrents. David Moginier

La dégustation d’un des 2821 vins présentés au concours. Vinea

Cette année, le Grand Prix du vin suisse a accueilli 2821 candidats à une médaille, dans treize catégories de vins. Le nombre de vins présentés par les vignerons remonte après la crise du Covid. Trois cent vingt-deux d’entre eux ont obtenu plus que 89 points et ont donc été couronnés d’une médaille d’or, alors que 559 autres ont reçu l’argent. Avec plus de 35% de vins médaillés (83 or et 156 argent sur 682 vins), le canton de Vaud est au-dessus de la moyenne générale (31,2%).

L’association Vinea, qui gère le concours, a également divulgué le nom des six finales de chacune des catégories, à savoir les six vins les mieux notés. Ceux-ci seront l’objet d’une seconde dégustation fin août pour établir le podium définitif. Là aussi, les Vaudois, avec 19 nominations, sont en bonne position face aux 59 autres finalistes.

En chasselas, carton presque plein puisque les Vaudois sont cinq en finale, l’Adonis de Francey, à Chexbres, à l’Es Embleyres de la Chenalettaz, à Treytorrens, du Sarraux-Dessus de Bolle, à Morges, du Chardon d’argent de Jean-François Neyroud-Fonjallaz, à Chardonne, et du Chasselas de la Combaz, à Ollon. En riesling-sylvaner, un vaudois s’immisce face aux suisses allemands, la Réserve Saint-Jacques du Château de Valeyres. En assemblage blanc, le Curieux 2019 de la Rose d’Or, à Luins, et le Blanc fumé des Artisans Vignerons d’Ollon sont en embuscade.

Du côté des rosés, l’Œil-De-Perdrix de Parfum de Vigne, à Dully, est seul du canton.

Dans les gamays, seul l’Émotion 2019 de Kursner, à Féchy, est en finale et aucun pinot noir ou merlot vaudois n’y est parvenu. Heureusement, trois vaudois sont qualifiés dans les nouveaux cépages rouges, le Concerto 2019 des Chantailles, à Tartegnin, le Gamaret 2018 de Chantemerle, à Tartegnin, et le Mystère du Colombier 2018 d’Albiez-Meylan, à Mont-sur-Rolle. Et la Syrah Saint-Saphorin 2018 des Rois, à Villeneuve, fait aussi partie des six des autres cépages rouges. Comme le Merlot-Cabernet 2018 de la Commune d’Yvorne dans les assemblages.

Dans les vins doux, deux vaudois, le Solaris 2018 du Champagnoux, à Champagne, et Les Brûlons 2019 de l’Ovaille, à Yvorne. Comme dans les mousseux, avec le B de la Côte de la Cave de la Côte, à Tolochenaz, et le Plaisir Brut des Treize-Coteaux, à Arnex-sur-Orbe.

Le palmarès final sera dévoilé au Gala du Vin Suisse, à Berne, le 18 octobre.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.