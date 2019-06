Entre fin 2017 et fin 2018, le nombre de véhicules immatriculés dans le canton de Vaud a augmenté de 2,8%, pour aboutir à un total de 575 000. Cela ressort de l’enquête publiée cette semaine par «Numerus», le courrier statistique de l’État de Vaud. Les chiffres montrent que les Vaudois préfèrent les voitures grises. Elles représentent en effet 32% des nouvelles voitures de tourisme. Viennent ensuite le blanc (25%) et le noir (22%). Le bleu atteint difficilement les 10%, tandis que le rouge se contente de 6%. Brun, beige, orange et vert sont ex aequo à 1%. Les autres couleurs (notamment le jaune et le violet) se partagent le pour-cent restant.

L’enquête montre que les voitures hybrides ont la cote. Bien sûr, avec 1900 nouveaux véhicules, elles ne représentent qu’une minorité des 29 600 nouvelles voitures. Mais les nouvelles immatriculations d’automobiles hybrides sont en hausse de 42% par rapport à 2017.

Le taux de motorisation du canton de Vaud, c’est-à-dire le nombre de voitures pour 1000 habitants, équivaut désormais à 526. Il est inférieur à la moyenne nationale (543). «Bien que le parc de voitures soit en hausse, le canton de Vaud assiste à une lente décroissance de son taux de motorisation depuis 2013 et son maximum de 533 voitures pour 1000 habitants, indique «Numerus». Au contraire, la Suisse continue sa croissance.» M.SL (24 heures)