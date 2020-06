Nautisme – Les Vaudois se préparent à passer l’été sur l’eau Les cours de navigation sont pris d’assaut en vue d’obtenir le permis de bateau. Une option vue comme une alternative aux départs en vacances. Alain Detraz

Les écoles de navigation font le plein de clients cet été. Ils rattrapent le retard pris en raison du confinement, mais bénéficient aussi d’une clientèle supplémentaire inespérée. Bateau école Vidy

Je me lance à l’eau, oui ou non? Cette année, il semble que tous ceux qui hésitaient à passer leur permis de navigation ont franchi le pas. Que ce soit au moteur ou à la voile, les écoles de navigation enchaînent les sorties depuis la reprise à la mi-mai et ne sont pas près de prendre des vacances. C’est tout le contraire pour leur clientèle qui, pour une bonne part, se prépare à passer l’été sur le lac. Au Service des automobiles et de la navigation (SAN), il a aussi fallu s’adapter à une année particulière.