Pénurie énergétique – Les Vaudois se ruent sur le bois et les pellets de chauffage En réponse à la pénurie énergétique annoncée, de nombreux ménages font d’ores et déjà des réserves. Les stocks fondent et les prix devraient encore augmenter. Catherine Cochard

Montricher, 27 juillet 2022. À la tête de son entreprise de vente de bois de chauffage, Olivier Chenuz ne chôme pas cet été. Florian Cella

Gérard* habite à Pully. Il se chauffe au gaz mais prévoit cet hiver d’utiliser son poêle à bois en appoint, pour réduire sa consommation et éviter de devoir régler une facture énergétique salée. «On est d’habitude à 22 degrés, mais on va baisser à 20, voire 19 degrés, porter un pull en plus et, comme nous avons un poêle dont la chaleur diffuse dans toute la maison, nous allumerons aussi plus souvent un feu pour compenser.»