Winter is coming – Les Vaudois se sont réveillés sous la neige Les premiers flocons ont recouvert le canton jusqu’en plaine dans la nuit de lundi à ce mardi. Voici vos photos ainsi que celles de la rédaction de «24 heures». Corentin Chauvel

La neige à Forel Roxane Delmonico La neige à Chernex Florence Millioud-Henriques La neige au Chalet-à-Gobet. PATRICK MARTIN 1 / 17

C’est sous un manteau blanc, plus ou moins épais selon les endroits, que le canton de Vaud s’est réveillé ce mardi matin. Des premières neiges qui annoncent l’hiver et qui devraient revenir plus tard dans la semaine. L’occasion de sortir les appareils photo et autres smartphones pour immortaliser ce moment.