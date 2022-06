Pluie de restrictions – Les Vaudois sont priés d’économiser l’eau La sécheresse puis la canicule ont tari les sources d’or bleu. Les Communes se mettent à limiter sa consommation. Parfois, sous menace de sanctions. Claude Beda

Les ressources en eau de Blonay-Saint-Légier atteignent à peine la moitié de leur rendement habituel. Ici, Fabian Streit, fontainier communal. Jean-Paul Guinnard

Les restrictions d’eau commencent à pleuvoir dans les communes vaudoises. De Blonay-Saint-Légier à Morges, en passant par Denens, Lully, Tolochenaz ou encore Villars-sous-Yens, les autorités «prient instamment» leurs administrés d’utiliser l’or bleu avec parcimonie. Parfois sous menaces d’amendes. Car, en plus de la sécheresse, la récente canicule a encore plus mis à mal les ressources. Et les quelques orages de ces derniers jours ne suffisent pas à remplir les nappes phréatiques.