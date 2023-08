Initiative populaire – Les Vaudois voteront sur les droits politiques cantonaux des étrangers Le mouvement Agissons engrange 15’000 signatures pour élargir la citoyenneté. Mais il retire trois autres textes, boudés dans la rue. Jérôme Cachin

Agissons veut permettre à toute personne étrangère majeure domiciliée depuis dix ans en Suisse et trois ans dans le canton de Vaud de voter, d’être élue et de signer une initiative ou un référendum. 24 HEURES/FRANCESCA PALAZZI

«Nous avons plus de 15’000 signatures et, vu le taux de validation, nous sommes sûrs de faire aboutir cette initiative», se réjouit Simon Berthoud, du mouvement Agissons, joint par «24 heures». Lancée en avril, la récolte s’achève cette semaine avec la certitude d’avoir franchi le minimum nécessaire des 12’000 signatures. Cette toute première victoire du mouvement, obtenue sans l’aide de partis ou de syndicats, sera fêtée le 1er septembre à Lausanne.

Une votation populaire aura lieu sur ce changement de la Constitution vaudoise: tout majeur étranger domicilié depuis dix ans en Suisse et trois ans dans le canton de Vaud disposerait du droit de voter, d’être élu et de signer une initiative ou un référendum. Les Vaudois ont déjà voté deux fois non sur le sujet: à 74% en 1992 et à 69% en 2011, alors que les droits politiques des étrangers venaient d’être introduits dans les communes vaudoises.

Trois initiatives retirées

Si Agissons se félicite de sa première réussite, le mouvement échoue par contre dans trois autres récoltes de signatures pour des initiatives et les retire. Lancées aussi en avril, elles demandaient de traiter les initiatives plus vite, de baisser le nombre de paraphes nécessaires et d’étendre la durée des récoltes, ainsi que de «promouvoir la démocratie».

«Nous avons plus de 15’000 signatures et vu le taux de validation, nous sommes sûrs de faire aboutir cette initiative.» Simon Berthoud, responsable de campagne pour Agissons

«Quelques milliers de signatures ont été récoltées et ces initiatives seront transformées en pétition au Grand Conseil», précise Simon Berthoud. «Nous avons arrêté ces récoltes fin mai parce que les gens ne se sentaient pas assez concernés dans leur quotidien», rapporte-t-il.

Agissons a préparé deux autres initiatives. L’une, pour des «chambres citoyennes», est abandonnée: il renonce à saisir le Tribunal fédéral pour réclamer sa validation. L’autre, pour une forte taxation des dépenses publicitaires, attend une décision de la Cour constitutionnelle.

Jérôme Cachin est journaliste à la rubrique vaudoise depuis 2019, spécialisé en politique. Il a été le responsable de la page Vaud de La Liberté de 2003 à 2019. Il est l'auteur d' Institutions politiques vaudoises, avec Mix & Remix (Loisirs et Pédagogie), paru pour la première fois en 2013. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.