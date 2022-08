Miss Univers 2022 – Les Vaudoises débarquent en force à la finale suisse Quatre des treize candidates qui se défieront vendredi à Yverdon pour représenter le pays sont du canton. Et confiantes. Claude Beda

Deux des quatre Vaudoises qui disputeront la finale suisse à Yverdon: Jessica Chassot de Vallorbe (en blanc) et Aurore Keim d’Étoy. Manquent: la Payernoise Shadya Chagna et la Lausannoise Marie Rebecca Terreaux. Florian Cella/VQH

La jeune femme qui représentera le pays au concours Miss Univers 2022 pourrait bien être Vaudoise. Avec quatre candidates sur treize, le canton sera en tout cas bien représenté vendredi lors de la finale suisse à Yverdon. Au départ, 150 jeune femmes s’étaient inscrites aux épreuves de sélection.

«Si je gagne, je donnerai une part de mon gain pour la recherche dans le domaine des troubles mentaux.» Aurore Keim, candidate vaudoise à Miss Univers et étudiante en psychologie

1 / 13 Aurore Keim, du canton de Vaud. Miss Universe Switzerland/DR

Parmi les sélectionnées vaudoises, Jessica Chassot (25 ans/Vallorbe), secrétaire-assistante médicale en laboratoire, est tout heureuse de réaliser son rêve de petite fille. C’est aussi le cas d’Aurore Keim (23 ans/Étoy): «Je regardais le concours à la TV avec ma mère, aujourd’hui décédée. Et je lui avais fait la promesse de tenter d’y participer.»

Mais cette jeune femme à la fois étudiante en psychologie à l’Université de Lausanne, active dans un magasin de cosmétique à Morges, hôtesse et mannequin a une autre motivation: «Si je gagne, je donnerai une part de mon gain pour la recherche dans le domaine des troubles mentaux.»

La Payernoise Shadya Chagna (27 ans), assistante socio-éducative et entrepreneuse dans la mode, ne cache pas un certain opportunisme: «Ce concours me servira dans le cadre de mes activités dans la mode.» Lausannoise depuis moins d’une semaine, arrivée de Fribourg, Marie Rebecca Terreaux (22 ans) s’est dit: «Pourquoi pas moi?» Et cette cuisinière au restaurant Le Lacustre à Ouchy est tout heureuse de l’aventure. «Après avoir vu ces concours de beauté à la télévision, je découvre ce monde de l’intérieur. Et je ne suis de loin pas déçue.»

Bientôt, le grand soir

Vendredi à Yverdon, les quatre Vaudoises seront confrontées à deux Bâloises, trois Valaisannes, une Neuchâteloise, une Genevoise et deux Fribourgeoises. D’ici là, un programme intense attend les jeunes femmes cette semaine afin d’être prêtes pour le grand soir. Accompagnées par une vingtaine de personnes, maquilleurs, coiffeurs, photographes et stylistes, elles vivront des journées à la fois festives et studieuses. Au menu: défilé, expression orale, exercice physique et visite de lieux emblématiques.

«Cette semaine de préparation vise à donner de la confiance aux candidates, explique Lina Poffet, directrice de Miss Universe Switzerland. Ce concours est une expérience humaine qui commence bien avant la finale et se prolonge longtemps après. Il faut être solide et savoir dépasser ses limites.» Pour accéder à la finale, les treize finalistes devaient se soumettre à des épreuves d’expression orale, de culture générale ou encore de danse.

