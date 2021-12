Pas de repreneur en vue – Les Vaulis sont privés d’établissement public

Les Vaulis ont récemment été informés par un tous-ménages que l’auberge communale serait fermée dès le 31 décembre, pour une durée indéterminée, les privant ainsi du seul établissement public du village, hormis la buvette du zoo La Garenne. «Nous n’avons reçu que deux dossiers suite à nos annonces, explique le syndic de Le Vaud Sylvain Pécoud. Un seul correspondait à nos attentes, mais il s’est désisté. Il est visiblement difficile de trouver un repreneur dans cette période marquée par le Covid.»

Au village, les habitués de l’établissement peinent à comprendre pourquoi le bail des tenanciers n’a pas été reconduit. Et l’exécutif actuel regrette beaucoup la décision prise par la Municipalité précédente. «C’est incompréhensible, s’exclame Sylvain Pécoud. Maintenant, on a une grosse épine dans le pied.» Selon l’ancienne syndique, Chantal Landeiro, il y avait une diminution progressive du nombre de clients, déjà avant le Covid, l’aubergiste avait atteint l’âge de la retraite, et l’établissement nécessite des travaux d’assainissement.