Apportez votre témoignage – Les véganes ont la parole à l’Alimentarium de Vevey L’Alimentarium de Vevey propose aux adeptes du véganisme de raconter leur histoire avant l’expo. David Moginier

En ces temps compliqués, la date de la nouvelle expo de l’Alimentarium n’est pas connue. Mais le musée veveysan annonce déjà la couleur: elle sera consacrée au véganisme. À côté de l’expo temporaire, des événements, des ateliers et des conférences sont prévus, ainsi qu’une plateforme interactive qui a déjà ouvert son guichet aux témoignages.

À lire les premiers textes déposés, on perçoit le respect de la vie animale comme première raison d’adoption de ce régime, évidemment. Mais les soucis écologiques sont aussi présents. Surtout, on se rend compte du clivage qui oppose les antispécistes (ce que ne sont pas tous les véganes) qui prennent les autres pour des assassins et les viandards qui se moquent de ceux qui ne partagent pas leur steak et qui peuvent blesser. Le débat est encore vif.

mavievegane.org