Viticulture vaudoise – Les vendanges seront belles, mais les acheteurs seront rares Le millésime 2020, dont la vendange commencera autour du 15 septembre, sera beau. Mais «la situation dans la vente des vins est sans précédent depuis la guerre», selon le chef de l’interprofession des vins vaudois, Gilles Cornut. Cécile Collet

Dans le Chablais, Axel Jaquerod sent les vignerons optimistes. «Les petits producteurs ont bien vendu, les caves sont un peu moins pleines qu’ailleurs.» Jean-Paul Guinnard

Tout dans le vignoble vaudois donnerait lieu à se réjouir à une dizaine de jours du début des vendanges. La récolte s’annonce belle – on la compare même, dans un des derniers bulletins viticoles vaudois, à l’exceptionnel millésime 2015 –, la situation phytosanitaire n’est pas critique, l’alternance de précipitations et de soleil fait qui gonfler les raisins, qui les dorer. Et pourtant, «la situation dans la vente des vins est sans précédent depuis la guerre», annonce Gilles Cornut, président de la Communauté interprofessionnelle des vins vaudois (CIVV).