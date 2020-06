Horlogerie – Les ventes en ligne de montres décélèrent après le déconfinement La réouverture des boutiques de luxe a provoqué un ralentissement du e-commerce pour la haute horlogerie. Malgré l’essor du numérique durant la période de confinement, les recettes du secteur devraient encaisser une chute en 2020.

De nombreux clients font leurs recherches en ligne avant de réaliser l’achat d’une montre dans une boutique, selon les professionnels de la branche. KEYSTONE

Les amateurs de montres et bijoux de luxe préfèrent de nouveau se rendre dans les boutiques pour réaliser leurs achats, après avoir soutenu les ventes en ligne des détaillants durant le confinement imposé par la propagation du coronavirus.

«Depuis la réouverture progressive des magasins en Europe, les clients reviennent dans les boutiques et utilisent comme auparavant les sites en ligne pour surtout s’informer sur les nouveautés», a indiqué à AWP Jörg Baumann, directeur marketing de Bucherer, l’un des plus importants détaillants mondiaux.

Sans préciser l’importance de l’e-commerce par rapport au chiffre d’affaires total, le groupe lucernois, qui détient 36 boutiques dans les endroits les plus fréquentés des villes européennes, met en exergue que ce canal offre encore beaucoup de potentiel de croissance pour notamment informer ou interagir avec les clients.

«Effet Ropo»

«L’effet Ropo (Research Online, Purchase Offline) est un facteur très important dans le luxe», en faisant référence au fait que nombre de clients font leurs recherches en ligne avant de réaliser l’achat dans une boutique, a expliqué Raphael Gübelin, président de la maison éponyme, spécialisée dans la vente de bijoux et montres d’exception.

Le conseil et les services personnalisés demeurent cruciaux dans notre domaine, a-t-il ajouté. Comme son concurrent, Gübelin a également observé une décélération des ventes en ligne après la réouverture des boutiques.

Les ventes en ligne du secteur du luxe sont dans l’ensemble évaluées à environ 10% des recettes réalisées par ce secteur au niveau mondial, tandis que celles des montres haut de gamme n’engrangeraient qu’approximativement 2%, selon la banque Vontobel.

La haute horlogerie a en effet pris considérablement du retard dans l’e-commerce par rapport aux autres branches du luxe mais certains pays comme la Chine, les États-Unis et le Royaume-Uni sont plus avancés dans ce secteur.

Bond du e-commerce pendant le confinement

La fermeture des magasins, notamment en Europe et aux États-Unis, imposée par les gouvernements pour endiguer la propagation du Covid-19, a cependant poussé les amateurs de garde-temps et de joaillerie à réaliser leurs emplettes sur les sites spécialisés.

Pour inciter leurs clients à sauter le pas, Bucherer, Gübelin et Watches of Switzerland ont étoffé leurs offres tant au niveau des produits que des services.

«Certaines branches comme par exemple les montres d’occasion certifiées et les bijoux ont enregistré une croissance en ligne», a fait remarquer le directeur marketing de Bucherer.

«Des bijoux et des garde-temps ayant une valeur allant jusqu’à 10’000 francs sont les plus demandés. Depuis le début du confinement, des commandes allant jusqu’à 100’000 francs par article sont aussi possibles», a déclaré le président de Gübelin.

La société connue également pour ses pièces joaillières faites de pierres précieuses de couleur a également lancé en avril de nouveaux bijoux via sa boutique virtuelle, mise en place en 2017.

Nouveaux clients

Quant au Britannique Watches of Switzerland, également l’un des détaillants horlogers les plus importants au niveau mondial, il a enregistré un bond de 45,8% des ventes en ligne entre le début du confinement intervenu mi-mars et fin avril, grâce notamment à des nouveaux clients.

Le groupe vend désormais en ligne des marques disponibles jusqu’ici en magasin. Les garde-temps de Panerai, marque du groupe genevois Richemont, «marchent très bien», a précisé à AWP Brian Duffy, le directeur général. Jaeger-LeCoultre mais aussi Vacheron Constantin, également dans les mains de Richemont, sont aussi maintenant accessibles sur internet. En revanche, Rolex, qui représente la moitié des recettes du groupe, n’a pas franchi le pas.

Malgré l’essor du numérique durant la fermeture des boutiques, les recettes du secteur du luxe devraient encaisser des chutes de 20% à 35% sur un an en 2020, selon une étude du cabinet Bain & Company.

Les exportations horlogères suisses, un indicateur-clé du secteur, pourraient quant à elles dévisser de 25% cette année, anticipe la banque Vontobel. «L’industrie horlogère suisse connaîtra le recul le plus important de ces 50 dernières années», affirme l’établissement zurichois.

( ATS/NXP )