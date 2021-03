Élections communales – Les Verts deviennent la première force politique à Nyon La gauche a placé à la Municipalité ses cinq candidats, dont deux sortants, au premier tour. Elle manque par contre la prise de la majorité au Conseil communal. Raphaël Ebinger

De gauche a droite: Stéphanie Schmutz, PS , Pierre Wahllen, Vert et Alexandre Demetriades, PS, lors du résultat des élections communales de Nyon, premier tour du scrutin. Ce dimanche 7 mars, sur la place du château a Nyon. Christian Brun/24 Heures

Habituellement fort d’une belle éloquence, le Vert Pierre Wahlen peinait à trouver ses mots, quelques minutes après l’annonce des résultats. «C’est incroyable», lâche-t-il comme choqué. La gauche a placé ses cinq candidats au premier tour. L’architecte écologiste termine en tête, juste devant la sortante Stéphanie Schmutz. «Je ne suis pas sur les réseaux sociaux et je fais une campagne plutôt discrète. Je ne m’explique pas un score aussi bon.»

Autre symbole de la vague verte, Élise Buckle entre par la grande porte à la Municipalité. Cette spécialiste du développement, conseillère à l’ONU, est peu connue à Nyon. Elle se permet pourtant de devancer le populaire syndic Daniel Rossellat (indépendant affilié aux Vert.e.s), et le député socialiste Alexandre Démétriadès, une autre figure de la ville. «Le plébiscite de la population salue notre sérieux et notre force de proposition durant la dernière législature. Nous avons surtout été unis et cohérents», résumaient les deux socialistes qui siégeront à la Municipalité.