Élections communales 2021 – Les Vert·e·s débordent d’ambitions à Lavaux-Oron Le parti débarque dans trois nouvelles communes et brigue six places dans les Exécutifs. Romaric Haddou

Les listes écologistes comptent à ce jour 97 candidats dans le district. Des sièges dans les Municipalités de quatre communes sont convoités. Keystone

À Lavaux-Oron aussi, les Vert·e·s ont de grandes ambitions. Il y a quelques jours, le parti écologiste dévoilait l’ensemble de ses candidats aux Municipalités de l’Ouest lausannois en vue des élections communales de mars 2021. Un tir groupé et des intentions renforcées, en lien notamment avec la progression du vote vert à l’échelle nationale. La section Lavaux-Oron avance en ordre plus dispersé mais avec un appétit tout aussi aiguisé.

Alors que les Vert·e·s sortent d’une législature où ils ne possédaient qu’un municipal, en l’occurrence Kilian Duggan à Lutry, ils annoncent six candidats aux Exécutifs de quatre communes. À Lutry, le sortant brigue un nouveau mandat en duo avec Émilie Hassenstein, conseillère communale depuis 2020. Tous deux feront liste commune avec Alain Amy (Parti socialiste et indépendants de gauche), ancien président du Conseil communal et choisi pour conserver le siège laissé vacant par la municipale sortante Claire Glauser.