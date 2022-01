Élections cantonales 2022 – Les Vert’lib veulent rebrasser les cartes broyardes L’arrivée des Vert’libéraux et le retrait de deux députés emblématiques annoncent une belle bataille dans la Broye. Sébastien Galliker

Dans une région agricole en plein développement démographique (à l’instar du chef-lieu Payerne), les élections s’annoncent indécises dans le district Broye-Vully. JEAN-PAUL GUINNARD

Trois sièges PLR, deux pour l’UDC et le PS et un aux Verts. Telle est la formule magique de répartition des huit sièges de députés qui prévaut dans le district Broye-Vully depuis sa formation en 2007. Alors que le dépôt des listes est fixé au 24 janvier, le scrutin du 20 mars s’annonce plus indécis.

D’une part, les deux pointures que sont Philippe Cornamusaz (PLR), doyen de fonction élu en 1992, et Daniel Trolliet (PS), ancien syndic d’Avenches, ne se représentent pas; et de l’autre, les Vert’libéraux s’annoncent comme une alternative au centre de l’échiquier.